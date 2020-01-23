Штраф за порушення ПДР можна буде оплатити онлайн – що відомо про нововведення

Поки сплачувати штрафи можна в електронному кабінеті водія

Водії в Україні зможуть оплачувати штрафи за допомогою додатку "Дія – Державні послуги онлайн". Про це повідомили на сторінці сервісу у Facebook.

Водії зможуть перевіряти наявність штрафів та сплатити їх онлайн.

У застосунку з'являтимуться повідомлення про штрафи, виписані патрульними на місці зупинки автомобіля, та зафіксовані в автоматичному режимі або в режимі фотозйомки.

"Дія" також надаватиме доступ до цифрових водійських посвідчень, техпаспорта, автоцивілки.

Зараз отримати інформацію про адміністративні порушення та сплатити штраф можна в електронному кабінеті водія.

Источник: 5.ua

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