Сегодня 08:11
Просмотров: 8
Штраф за порушення ПДР можна буде оплатити онлайн – що відомо про нововведення
Поки сплачувати штрафи можна в електронному кабінеті водія
Водії в Україні зможуть оплачувати штрафи за допомогою додатку "Дія – Державні послуги онлайн". Про це повідомили на сторінці сервісу у Facebook.
Водії зможуть перевіряти наявність штрафів та сплатити їх онлайн.
У застосунку з'являтимуться повідомлення про штрафи, виписані патрульними на місці зупинки автомобіля, та зафіксовані в автоматичному режимі або в режимі фотозйомки.
"Дія" також надаватиме доступ до цифрових водійських посвідчень, техпаспорта, автоцивілки.
Зараз отримати інформацію про адміністративні порушення та сплатити штраф можна в електронному кабінеті водія.
Источник: 5.ua
Загрузка...