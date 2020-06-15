Штрафи за відсутність табличок на будинках – правда чи фейк

На початку травня у деяких ЗМІ почала ширитися інформація, що начебто з 1 червня по всій Україні мають штрафувати за відсутність адресних табличок на будівлях. Однак жодних посилань на законодавство не було.

Як пояснив адвокат Роман Чумак, установлення адресної таблички на будинку є дійсно обов’язком власника. І за порушення цих вимог наступає відповідальність за ст. 152 Кодексу Украї́ни про адміністрати́вні правопору́шення – це правда. Та є нюанси.

– Ще у 2005 році Державний комітет з питань житлово-комунального господарства затвердив Правила утримання житлових будинків. Вимоги його адресовані до власників або балансоутримувачів будинків, але пункт про таблички звучить дещо неоднозначно: «На фасадах жилих будинків поміщаються покажчики назви вулиці, провулка, площі, номер будинку та ін.». Однак через неоднозначність формулювання норми, неможливо притягнути до відповідальності за її невиконання, – розповів Роман Чумак.

За його словами, оскільки законодавець допустив таку колізію, деякі місцеві ради у правилах благоустрою своїх міст закріплювали обов’язковість виконання даного припису: «Номерні знаки встановлюються власниками», або «Власники зобов’язані забезпечити наявність номерних знаків». А вже за наявності обов’язковості виникає можливість покарання за невиконання вимоги.

Повернемося до публікації, яка так схвилювала українців. У ній деякі ЗМІ залякували населення штрафами в розмірі 1360 гривень для населення і 1800 гривень для юридичних осіб, однак для більшого ефекту були взятий максимально можливий розмір. Проте, як запевнив адвокат, фактично штраф варіюється від 340 гривень для населення та 850 гривень для юридичних осіб, і його накладення можливе лише за умови закріплення у правилах благоустрою міста обов’язковості встановлення адресної таблички на фасаді будинку.

Тож інформація, що штрафи накладатимуться з 1 червня 2020 року за відсутність адресних табличок, – це фейк.

Вперше «залякувальна» псевдоновина з’явилася у виданні dengi.informator 14 травня. Там необхідність установити табличку пояснювалася вимогами Держстату, якому начебто це було потрібно для проведення загального перепису населення. Однак офіційна вимога, за словами адвоката, відсутня.

– На сайті Державної служби статистики (Держстату) відсутня будь-яка інформація з цього приводу. Останніми роками не видавалось жодних нормативно-правових актів, у яких було згадано обов’язковість установлення табличок. Деяка інформація є на сайтах місцевих відділів статистики на Луганщині та Ужгородської міськради за минулий рік, де вони просять навести лад з номерами будинків, але жодного натяку на обов’язковість немає, – зазначив Роман Чумак.

Він додав, що Держстат не надсилав місцевим органам жодних листів, указівок, вимог, рекомендацій з вимогою до 1 червня забезпечити табличками будинки.

Як виявилося, першоджерелом новини був пост старости декількох сіл Дніпропетровської області Андрія Пінчука, який 14 травня подякував своїм односельцям за замовлення/відновлення табличок. І нагадав, що з 1 червня штрафи сягатимуть уже відомих нам 1360 та 1800 гривень.

Після того, як журналісти зв’язалися з паном Андрієм, з’ясувалось, що 1 червня спливає річний термін, який він, як староста, встановив для наведення ладу з табличками в його селах. Таблички потрібні для «швидкої», поліції, пожежних, але ні про який перепис не йшлося.

– Тим, хто не мав табличок, їх централізовано замовили, про що є відповідний фотозвіт. Після 1 червня, як і домовлялися, будуть штрафувати тих, хто не встановив, намалював чи відновив табличку. Не по всій Україні! Це стосується навіть не всієї Новоолександрівської громади, а лише тих сіл, де старостує Андрій Пінчук, – пояснив адвокат.

Источник: slk.kh.ua

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