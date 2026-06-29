Штучний інтелект впливає на хід виборів у США і може стати головною темою президентської кампанії

Штучний інтелект уперше став одним із ключових факторів американської політики. Якщо раніше ШI був лише темою для дискусій, то під час виборів до Конгресу США 2026 року він уже впливає практично на все – від фінансування кандидатів до політичної реклами, виборчих технологій і навіть рахунків американців за електроенергію.

Про це пише Bloomberg у дослідженні про те, як ШI змінює американські вибори.

За даними видання, технологічні мільярдери, пов'язані з індустрією штучного інтелекту, вже пообіцяли витратити на нинішню виборчу кампанію близько $275 млн.

Серед найвідоміших донорів – співзасновник OpenAI Грег Брокман, венчурний інвестор Марк Андріссен та інші представники Кремнієвої долини.

Їхня мета – допомогти обрати політиків, які підтримують більш м'яке регулювання штучного інтелекту і не перешкоджають його розвитку надмірними заборонами.

Проте одночасно із рекордними інвестиціями технологічних компаній у політику зростає і невдоволення самих американців.

Однією з причин стали величезні дата-центри, які споживають дуже багато електроенергії та води. За даними опитувань Gallup, семеро з десяти американців виступають проти будівництва нових AI-дата-центрів поблизу своїх громад.

Багато виборців пов'язують розвиток ШI із різким зростанням тарифів на електроенергію, а молоді люди побоюються, що штучний інтелект забере їхні робочі місця.

Професор Корнельського університету Сара Крепс зазначає, що раніше ШI здавався людям абстрактною технологією, однак тепер вони бачать його вплив безпосередньо у своїх містах.

«Усе більше людей усвідомлюють, що це вже не далека технологія, а інфраструктура, яка будується буквально у них на подвір'ї», – каже вона.

Штучний інтелект активно використовують і самі кандидати. ШI допомагає швидше створювати рекламні ролики, аналізувати виборців, писати тексти та формувати кампанії. У США масово з'являються політичні відео, повністю створені штучним інтелектом.

Разом із цим різко зросла проблема діпфейків – відео, у яких політикам приписують слова або дії, яких вони ніколи не робили.

За словами сенатора Марка Ворнера, який багато років займається питаннями цифрової безпеки, виборці зараз більше переживають не про технології, а про власне майбутнє.

«Для людей головне питання зараз звучить дуже просто: чи не заберуть роботи їхню роботу?» – сказав він.

Ще одна тенденція, яка лише набирає обертів, – використання чат-ботів для отримання інформації про вибори.

За даними опитування Data for Progress, 55% американських виборців молодше 45 років готові використовувати ШI-асистентів, щоб дізнаватися про кандидатів та їхні програми.

Через це політичні штаби вже почали змінювати свої інформаційні стратегії, намагаючись зробити так, щоб саме їхні матеріали використовувалися чат-ботами під час формування відповідей.

Попри те, що нинішні вибори вже називають першими «виборами штучного інтелекту», експерти переконані, що головні політичні баталії навколо ШI ще попереду.

Сенатор Марк Ворнер прогнозує, що саме штучний інтелект стане однією з головних тем президентських виборів у США у 2028 році.

«Вибори до Конгресу (восени 2026 року – ред.) – лише розминка. Я готовий посперечатися, що ШI стане визначальною темою президентської кампанії 2028 року», – заявив він.

За визначенням Bloomberg, штучний інтелект вже перестав сприйматися як технологія, а став явищем, яке змінює політику, економіку й суспільство.

Джерело: mind.ua

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