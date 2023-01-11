Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:18
Просмотров: 93

Штучний інтелект вступив у конфлікт з російськими соціологами щодо підтримки війни.

Штучний інтелект вступив у конфлікт з російськими соціологами щодо підтримки війни.

Його тепер посадять?

▶️ У лавах прихильників пропутінської партії «Єдіная Расія» санітарні зачистки: 

● З бази викинули 16 млн росіян, які не підтримують війну. 

● Прихильників агресивної політики фюрера знайшлось лише 13 млн. 

Про це повідомляють "Вєдомості": реальні цифри вдалося отримати завдяки штучному інтелекту, за допомогою якого "тайная охранка" мордору перевірила погляди росіян у ватних соцмережах «Вкантактє» та «Аднакласнікі».

▶️ Ще раз: понад 55% членів секти одержимого фюрера - проти війни. Такі настрої суперечать паперовому оптимізму, який малюють придворні соціологи кремля.

●  «Левада-Центр»  знаходить від 71 до 75% росіян, які підтримують війну в Україні.

●  ВЦИОМ ще оптимістичніший - від 72% до 83%. 

Згадується давній анекдот про мешканців сіл Вілла-Рибо та Вілла-Баджо: після проведених досліджень, виявилося, що у мешканців села Вілла-Рибо фалоси довжиною 10 см, а Вілла-Баджо - 15 см. Щоправда,  у Вілла-Рибо заміри проводилися лінійкою, а у Вілла-Баджо - шляхом опитування громадської думки. 

▶️ Нам то смішно, а у верховного бункер-командувача є ілюзія перемогти у наступній президентській кампанії, і це задача не з простих, навіть якщо забути про таку загрозу як ЗСУ: 

● У РФ 110 млн виборців. До виборів 2024 року фюрерській партії «Єдіной Расії» поставлена задача наростити базу фанатів щонайменше до 30 млн осіб. Зараз є лише 13 млн. 

● Якщо вірити штучному інтелектові, то навіть серед лояльної аудиторії 55% проти війни, а моГілізація, погіршення ситуації в економіці та соціальці матимуть свій вплив на ситуацію.  

✔️ З одного боку, для перемоги фюрера мордор очікує ще глибше занурення  в ірреальність.

✔️ З іншого, кремль любить всі проблеми вирішувати закриванням ротів та посадками. Нічого ж не заважає правлячому кланові КДБістів продовжити кращі традиції СРСР, кидаючи кращі мізки за ґрати, в нашому випадку - штучний інтелект. 

Немає інтелекту - немає проблеми.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/594

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Постійні місії МАГАТЕ, інспекція Рівненської АЕС та можливості працюючих енергоблоків. Яка наразі ситуація в енергетиці?
Сегодня 07:23    22
Оперативна інформація станом на 06.00 11.01.2023 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:15    37
Подробности визита Анналены Бербок в Харьков
Сегодня 07:10    61
Россия сократила интенсивность артобстрелов, местами на 75%, - CNN
Сегодня 06:55    53
«Ничем не может стрелять»: оккупант рассказал о больших проблемах со сдачей подлодки в РФ (Аудио-перехват)
Сегодня 06:36    70
З початку війни СБУ викрила понад 600 російських агентів та шпигунів
Сегодня 06:27    75
Россия не предупредила Китай о вторжении в Украину: в правительстве КНР теперь говорят о недоверии лично Путину, — Financial Times (https://www.ft.com/content/e592033b-9e34-4e3d-ae53-17fa34c16009) со ссылкой на источники
Сегодня 06:10    80
Новини однією строкою
Сегодня 06:00    96
Оперативна інформація станом на 18.00 10.01.2023 щодо російського вторгнення
10.01.2023 18:10    220
Иранский план
10.01.2023 09:48    331
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 