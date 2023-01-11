Штучний інтелект вступив у конфлікт з російськими соціологами щодо підтримки війни.

Його тепер посадять?

▶️ У лавах прихильників пропутінської партії «Єдіная Расія» санітарні зачистки:

● З бази викинули 16 млн росіян, які не підтримують війну.

● Прихильників агресивної політики фюрера знайшлось лише 13 млн.

Про це повідомляють "Вєдомості": реальні цифри вдалося отримати завдяки штучному інтелекту, за допомогою якого "тайная охранка" мордору перевірила погляди росіян у ватних соцмережах «Вкантактє» та «Аднакласнікі».

▶️ Ще раз: понад 55% членів секти одержимого фюрера - проти війни. Такі настрої суперечать паперовому оптимізму, який малюють придворні соціологи кремля.

● «Левада-Центр» знаходить від 71 до 75% росіян, які підтримують війну в Україні.

● ВЦИОМ ще оптимістичніший - від 72% до 83%.

Згадується давній анекдот про мешканців сіл Вілла-Рибо та Вілла-Баджо: після проведених досліджень, виявилося, що у мешканців села Вілла-Рибо фалоси довжиною 10 см, а Вілла-Баджо - 15 см. Щоправда, у Вілла-Рибо заміри проводилися лінійкою, а у Вілла-Баджо - шляхом опитування громадської думки.

▶️ Нам то смішно, а у верховного бункер-командувача є ілюзія перемогти у наступній президентській кампанії, і це задача не з простих, навіть якщо забути про таку загрозу як ЗСУ:

● У РФ 110 млн виборців. До виборів 2024 року фюрерській партії «Єдіной Расії» поставлена задача наростити базу фанатів щонайменше до 30 млн осіб. Зараз є лише 13 млн.

● Якщо вірити штучному інтелектові, то навіть серед лояльної аудиторії 55% проти війни, а моГілізація, погіршення ситуації в економіці та соціальці матимуть свій вплив на ситуацію.

✔️ З одного боку, для перемоги фюрера мордор очікує ще глибше занурення в ірреальність.

✔️ З іншого, кремль любить всі проблеми вирішувати закриванням ротів та посадками. Нічого ж не заважає правлячому кланові КДБістів продовжити кращі традиції СРСР, кидаючи кращі мізки за ґрати, в нашому випадку - штучний інтелект.

Немає інтелекту - немає проблеми.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/594

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