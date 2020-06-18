Схвалено законопроєкт "Про хмарні послуги"

280 депутатів за: Верховна Рада підтримала законопроєкт, який збільшить ефективність використання державних ресурсів та регулює застосування хмарних технологій.

Законопроєкт розроблено Міністерством та Комітетом цифрової трансформації.

"Ми пропонуємо запровадити принцип Cloud First. Це дозволить знизити ризики корупції на закупівлі обладнання, зменшити витрати з бюджету та прискорити впровадження інновацій в органах влади, освіти, науки та інших сферах життя. Ухвалення закону в другому читанні стане поштовхом для більш ефективної взаємодії держави та суспільства», – зазначає Віцепрем’єр-міністр України – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Світовий досвід демонструє, що системи хмарних обчислень зменшують витрати на побудову та розширення державними установами власних потужностей. За даними журналу "The Economist", обсяги цифрової інформації зростають удесятеро кожні п’ять років. Тому для оброблення інформації самотужки органам влади та місцевого самоврядування необхідно періодично збільшувати кількість обчислювальних та людських ресурсів.

На думку співавтора законопроєкту, заступника голови Комітету цифрової трансформації Олександра Федієнка, законопроєкт про хмарні послуги визначає правила гри між органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, держпідприємствами та постачальниками хмарних послуг.

"Ухвалення законопроєкту дасть поштовх цифровізації держави та використанню прогресивних технологій. Дякую всім, хто взяв участь у розробленні законопроєктів та підтримав їх ухвалення в першому читанні. Ми продовжимо роботу над удосконаленням тексту законопроєкту до другого читання і надалі залучатимемо широку аудиторію фахівців до цього процесу», – коментує Олександр Федієнко.

Приміром, у Великій Британії використання хмарних технологій зменшило витрати на цифрові трансформації та інформаційні технології від 2012 до 2015 року на 3,56 млрд фунтів стерлінгів.

Источник: thedigital.gov.ua

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