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Шварценеггер о встрече Трампа с Путиным: Я спрашивал себя, когда вы уже попросите у него автограф или селфи

Шварценеггер о встрече Трампа с Путиным: Я спрашивал себя, когда вы уже попросите у него автограф или селфи

Голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер заявил, что на встрече с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп выглядел неуверенным и напомнил ему о заявленной политике "America First" (Америка - в первую очередь).

Об этом он заявил в своем видеообращении в микроблоге Twitter.

"Президент Трамп, помните, что Америка - в первую очередь", - подписал свое обращение Шварценеггер.

Он также заявил, что на пресс-конференции с Путиным в Хельсинки Трамп "выглядел как маленькая раскисшая макаронина".

"Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным, и это выглядело постыдно. Вы стояли там как маленькая раскисшая макаронина, как маленький фанат... Я спрашивал себя, когда вы попросите у него автограф или селфи", - сказал Шварценеггер.

Он также отметил, что участие Трампа в такой встрече "подводит разведку США и Минюст", поскольку они откровенно обвиняют РФ во вмешательстве в американские выборы президента в 2016 году.

"Вы президент США, вы не должны так делать. Что с вам не так?" - добавил актер.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президентов США и России. Трамп и Путин поговорили тет-а-тет, а затем провели совместную пресс-конференцию. Трамп назвал встречу с Путиным "хорошим началом".

По окончании переговоров Путин предложил США давить на Киев для выполнения Минских договоренностей и назвал войну с Украиной "внутренним кризисом". Он также заявил, что позиции США и России по Крыму не совпадают, но "для Российской Федерации этот вопрос закрыт".

Сенатор США Джон Маккейн, который ранее призывал Трампа "быть с Путиным пожестче", назвал встречу президентов "трагической ошибкой" и новым падением для США. А экс-глава ЦРУ Джон Бреннан обвинил Трампа в предательстве. "Мало того, что комментарии Трампа имбецильны, он полностью в кармане Путина", - заявил Бреннан.

 

President @realDonaldTrump, remember, America first. pic.twitter.com/JDEm2rR50G

— Arnold (@Schwarzenegger) 16 июля 2018 г.

Агентство Телевидения Новости

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