Швеція передала Україні 10 танків Strv122. З ними їдуть українські військові після навчань

Ці танки є спільним доопрацюванням Швеції та Німеччини німецького Leopard 2. Впродовж понад 30 років вони становили кістяк шведських механізованих бригад.

"Звичайно, ми сподіваємося, що вони досягнуть успіху (Сили оборони, що пройшли тренування на танках у Швеції. – Ред.), і що умови на місцях будуть максимально сприятливими, і що система буде використовуватися за призначенням, у поєднанні зі шведськими бойовими машинами, для досягнення оптимального ефекту", – заявили у Міноборони Швеції.

Джерело: @liganet

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