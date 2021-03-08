Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:52
Просмотров: 102

Швейцарці підтримали заборону повністю закривати обличчя - прогноз

Швейцарці підтримали заборону повністю закривати обличчя - прогноз

За прогнозом соціологів, швейцарці на референдумі підтримали заборону повністю закривати обличчя у громадських місцях. За оцінками, нікаб у країні носять лише до 30 жінок-мусульманок.

Жителі Швейцарії на референдумі, який відбувся у неділю, 7 березня, проголосували за заборону на повне закриття обличчя у громадських місцях. Такий прогноз оприлюднили соціологи після закриття дільниць для голосування. За заборону проголосував 51 відсоток учасників референдуму, повідомив співголова Інституту опитування gfs.bern Лукас Ґолдер (Lukas Golder) в ефірі телеканалу SRF. Попри те, що похибка становить плюс-мінус два відсотки, "зміна тенденції можлива лише теоретично", зауважив Ґолдер, цитує інформагенція dpa.

Проголосований припис передбачає заборону на носіння у громадських місцях будь-якого одягу, що повністю закриває обличчя: нікабу, паранджі чи балаклави. Тобто він стосуватиметься не лише мусульманок, але й демонстрантів чи футбольних фанатів, які часто закривають обличчя балаклавами. Утім, об'єднання, яке ініціювало цей референдум, не приховувало свого критичного ставлення до ісламу.

Зокрема, у 2009 році це об'єднання через референдум домоглося заборони будівництва нових мінаретів у Швейцарії. Саме з цих веж у мечетях закликають мусульман до молитви. Це об'єднання є правоконсервативним і, за словами його членів, прагне запобігти ісламізації Швейцарії.

За офіційними даними, частка мусульман у Швейцарії у 2018 році становила 5,3 відсотка. Всього ж нікаб у Швейцарії носять, за оцінками, до 30 жінок.

UPD Граждане Швейцарии поддержали запрет на ношение паранджи и никаба.

Большинство жителей в 20 из 26 кантонов поддержали законодательную инициативу, запрещающую скрывать лицо в общественных местах. Правительство Швейцарии сообщило, что за запрет проголосовали 51,21% участников референдума, 48,79% были против.

Запрет на скрытие лица в общественных местах будет касаться не только граждан Швейцарии, но и иностранцев. Паранджа и никаб оказались под запретом в общественном транспорте, ресторанах, магазинах административных зданиях и учреждениях, стадионах. Исключением являются только места отправления религиозного культа.

Источник: dw.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: швейцария

Читайте ещё:

Швейцарська Конфедерація підтримує трансформацію Укроборонпрому
07.03.2021 08:33    159
Ученые назвали самые продолжительные симптомы COVID-19
12.12.2020 10:54    684
Швейцарський уряд сприятиме НАБУ протидіяти корупції в Україні
22.07.2020 09:55    462
Країна, де воювати вміє кожен
18.05.2020 11:28    618
Україна високо цінує підтримку з боку Швейцарії у впровадженні реформ, - Дмитро Разумков
11.03.2020 06:33    514
Коронавірус: Женевський автосалон скасували вперше з 1947 року
29.02.2020 07:02    436
Дом за один евро: в Швейцарии распродают недвижимость
23.07.2019 11:16    2535
Швейцарская компания Solaxess оборудовала первый фасад многоквартирного жилого дома белыми солнечными батареями
26.02.2019 08:06    612
У Генеральній прокуратурі відбулась зустріч з Послом Швейцарської Конфедерації
23.01.2019 10:04    652
Банковской тайны в Швейцарии больше нет
29.05.2015 11:19    768
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 