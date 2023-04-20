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Швейцарія не хоче шукать російські брудні гроши

Швейцарія не хоче шукать російські брудні гроши

Швейцарія відмовилася офіційно приєднатися до REPO, багатостороннього органу країн, що займається пошуком та вилученням російських підсанкційних активів — лист Державного секретаріату з економічних питань Швейцарії.

Згідно із заявою відомства, "як нейтральна суверенна держава Швейцарія виступає за справедливість і проти несправедливості", зокрема шляхом приєднання до санкцій ЄС проти росії. Але співпраця з країнами-учасницями REPO вже "відбувається без проблем", тому конфедерація не бачить причин офіційно приєднуватися до ініціативи, сказано у листі відповіді країнам G7.

У контексті пропозиції країн "Великої сімки" про приєднання до REPO Швейцарія зазначає, що окрім G7 в ініціативі беруть участь "лише ЄС та Австралія".

Попри відмову, в Державному секретаріаті з економічних питань заявили, що Швейцарія може приєднатися до REPO пізніше, якщо "в майбутньому членство виявиться в інтересах країни".

Джерело: https://t.me/znua_live/89347

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