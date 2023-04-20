Швейцарія не хоче шукать російські брудні гроши

Швейцарія відмовилася офіційно приєднатися до REPO, багатостороннього органу країн, що займається пошуком та вилученням російських підсанкційних активів — лист Державного секретаріату з економічних питань Швейцарії.

Згідно із заявою відомства, "як нейтральна суверенна держава Швейцарія виступає за справедливість і проти несправедливості", зокрема шляхом приєднання до санкцій ЄС проти росії. Але співпраця з країнами-учасницями REPO вже "відбувається без проблем", тому конфедерація не бачить причин офіційно приєднуватися до ініціативи, сказано у листі відповіді країнам G7.

У контексті пропозиції країн "Великої сімки" про приєднання до REPO Швейцарія зазначає, що окрім G7 в ініціативі беруть участь "лише ЄС та Австралія".

Попри відмову, в Державному секретаріаті з економічних питань заявили, що Швейцарія може приєднатися до REPO пізніше, якщо "в майбутньому членство виявиться в інтересах країни".

Джерело: https://t.me/znua_live/89347

Новости портала «Весь Харьков»