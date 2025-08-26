Швейцария арестовала счета крупнейшего российского производителя титана

Суд в Швейцарии арестовал счета российской корпорации «ВСМПО-Ависма» — крупнейшего в мире производителя титана и главного поставщика этого металла для предприятий российского ВПК. «Речь идет о восьмизначной сумме в долларах США», — рассказал «РИА Новости» Александр Забейда. Об аресте активов корпорации запросила поставляющая титан компания Interlink Metals & Chemicals, которая зарегистрирована в Швейцарии. В фирме заявили, что «ВСМПО-Ависма» нарушила заключенное в 2020 году мировое соглашение, подведшее итог разногласиям корпорации и швейцарской компании.

Блокировка счетов «ВСМПО-Ависма» связана с уголовным делом экс-гендиректора корпорации Михаила Воеводина, которого в июне арестовали по обвинению в мошенничестве при закупке сырья по завышенным ценам. Согласно материалам дела, которые приводят «РИА Новости» и «Коммерсант», ущерб от действий обвиняемого оценивается в 1,5 млрд рублей. Источники RTVI оценивали общий ущерб в 4 млрд рублей.

Суть преступной схемы, по версии следствия, в следующем: возглавляя «ВСМПО-Ависма» в 2016–2020 годах, Воеводин заключил контракты на поставку шихтовых заготовок (титанового сырья) с двумя компаниями — ООО «Торгово-промышленный вектор» и «НПО ВторПромРесурсы». Стоимость закупок была заведомо завышенной — до этого российская фирма ООО «РегионПром» осуществляла поставки примерно на 30% дешевле.

Деятельность новых поставщиков, как считают следователи, была подконтрольна гражданину США Игорю Райхельсону (консультанту в Interlink Metals and Chemicals — «Интерлинк»). Он помогал швейцарской компании организовывать работу с россией и странами СНГ. Согласно его показаниям, обе компании благодаря «Интерлинку» «взаимовыгодно сотрудничали с начала 90-х годов». Фирма, по словам Райхельсона, смогла добиться отмены «демпинговых пошлин в США», что сделало американский рынок сбыта доступным для российских экспортеров.

В 2020 году между руководством компаний возникли разногласия, но затем стороны договорились об отсутствии взаимных претензий к друг другу. Забейда отказался раскрывать детали этого мирового соглашения.

Ранее у Райхельсона, который сейчас живет в Швейцарии, арестовали квартиру площадью более 200 кв. метров в центре москвы, сообщал собеседник RTVI.

«ВСМПО-Ависма» на 66,5% принадлежит бизнесмену Михаилу Шелкову и на 25% — «Ростеху». Корпорация производит 90% титана в рф. Основные мощности располагаются в городе Верхняя Салда Свердловской области. До начала войны в Украине компания, по ее собственным данным, обеспечивала 65% потребностей в титане европейской авиастроительной корпорации Airbus, 35% Boeing и 100% бразильской Embraer. Кроме того, порядка 20% российского титана использовала в своих продуктах британская Rolls-Royce и 50% — французская Safran. В 2023 году минторг США обязал «ВСМПО-Ависму» получать отдельные лицензии для осуществления экспортных сделок.

