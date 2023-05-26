Швейцария нарушила свой строгий принцип нейтралитета, согласившись передать Германии 25 танков Leopard 2, которые не использовались её армией, и таким образом, хотя и косвенно, поспособствовала военным поставкам в Украину. Да, не просто так.

Швейцария это сделала, скорее, чтобы попытаться отвести в сторону разговоры о том, что после проведения в Лугано международной конференции по восстановлению Украины, которая прошла в конце июня прошлого года и была организована министром иностранных дел Швейцарии, центральный банк эрэфии разместил в этой стране десять миллиардов франков (о чём стало известно недавно).

Согласие Швейцарии на передачу танков, которые были в её распоряжении, это решение, ответственность за которое взяло на себя правительство в Берне, было принято в результате растущего международного и внутреннего давления, особенно со стороны швейцарской оружейной промышленности, что положило конец изнурительным переговорам с Берлином, начавшимся в феврале прошлого года. (Германия тогда обязалась не передавать швейцарские Leopard 2 Украине, а оставить их у себя или передать другим странам НАТО и ЕС, которые своё оружие передали украинской армии).

По сути, танки, которые являются частью большого контингента, лежащего без дела в большом ангаре, будут переданы немецкому производителю Rheinmetall. Он отремонтирует их и передаст Бундесверу. Поэтому правило, согласно которому Конфедерация, несмотря на то, что является известным производителем оружия, не имеет права поставлять оружие странам, в которых происходит "конфликт", является выполненным.

Что касается генерального штаба швейцарской армии, который имеет 71 полностью исправный Leopard 2, то он не почувствует себя ослабленным потерей этих 25 танков. Экспорт которых помогает успокоить отношения между Берном и Берлином, после того как в ноябре прошлого года немцы возмутились отказом Швейцарии продать им 12500 зенитных боеприпасов, запрошенных Украиной, для уничтожения крылатых ракет и беспилотников-камикадзе, используемых российскими террористами.

Однако следует отметить, что этой "уступкой" Швейцария несколько снимает и подозрения в том, что перед лицом продолжающейся войны в Украине она ведёт себя двусмысленно, постоянно размахивая тотемом нейтралитета. Это правда, что она присоединилась к санкциям против маааацквы, но не менее верно и то, что, заблокировав 7,5 миллиардов российских активов из 200 или около того, размещенных в её банках, она отказывается изымать их для восстановления Украины.

Как бы то ни было, нам в Украине эти танки сейчас очень нужны. А с Швейцарией, по поводу восстановления Украины и изъятия активов рашни, будем разговаривать после нашей победы.

Джерело: https://t.me/black_slipper/13256

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