Швейцарська Конфедерація підтримує трансформацію Укроборонпрому

Швейцарія всебічно підтримує реформу державного концерну "Укроборонпром" і трансформацію українського державного оборонно-промислового комплексу.

Про це стало відомо під час зустрічі керівництва Укроборонпрому з послом Швейцарської Конфедерації Клодом Вільдом в п’ятницю, 5 березня.

"Ми визначили основні напрямки співпраці, де досвід швейцарських колег стане корисним для нас. Мова йде, зокрема, про партнерство в науково-технічній та освітній сферах для розробки спільних проєктів і програм", – зазначив гендиректор Укроборонпрому Юрій Гусєв.

Також під час заходу обговорювалося питання розвитку двостороннього співробітництва і реалізації спільного проєкту виробництва неінвазивних мобільних апаратів ШВЛ, які вже виготовляють за швейцарською технологією на державному підприємстві "Новатор", що входить до складу Укроборонпрому.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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