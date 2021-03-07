Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:33
Просмотров: 67

Швейцарська Конфедерація підтримує трансформацію Укроборонпрому

Швейцарська Конфедерація підтримує трансформацію Укроборонпрому

Швейцарія всебічно підтримує реформу державного концерну "Укроборонпром" і трансформацію українського державного оборонно-промислового комплексу.

Про це стало відомо під час зустрічі керівництва Укроборонпрому з послом Швейцарської Конфедерації Клодом Вільдом в п’ятницю, 5 березня.

"Ми визначили основні напрямки співпраці, де досвід швейцарських колег стане корисним для нас. Мова йде, зокрема, про партнерство в науково-технічній та освітній сферах для розробки спільних проєктів і програм", – зазначив гендиректор Укроборонпрому Юрій Гусєв.

Також під час заходу обговорювалося питання розвитку двостороннього співробітництва і реалізації спільного проєкту виробництва неінвазивних мобільних апаратів ШВЛ, які вже виготовляють за швейцарською технологією на державному підприємстві "Новатор", що входить до складу Укроборонпрому.

Источник: ukroboronprom.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Мінсоцполітики вітає підписання Президентом закону про «електронні трудові книжки»
Сегодня 09:34    28
ПФУ пересчитал пенсии: кого коснулось
Сегодня 09:21    56
Донецкая область осталась без тепла: "Нафтогаз" прекратил поставки газа теплокоммунэнерго
Сегодня 08:45    89
Міжнародні резерви становили 28,5 млрд дол. США за підсумками лютого
Сегодня 08:10    78
Школы Украины переведут на дистанционное обучение: названы даты и регионы
Сегодня 07:27    186
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 6 березня 2021 року
Сегодня 06:43    84
Максим Степанов виступив за підвищення зарплат у медичній галузі
Сегодня 06:32    100
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    137
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    143
Верховна Рада підтримала законопроєкт про скасування неактуальної системи маркування аудіовізуальних творів
06.03.2021 11:12    194
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 