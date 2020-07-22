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Швейцарський уряд сприятиме НАБУ протидіяти корупції в Україні

Швейцарський уряд сприятиме НАБУ протидіяти корупції в Україні

За підтримки швейцарських партнерів буде реалізовано проєкт «Повернення активів і доброчесність державного сектору в Україні», що триватиме до 31 грудня 2021 року.

Про це йдеться в Меморандумі про взаєморозуміння, який 21 липня 2020 року уклали Офіс Генерального прокурора України, Національне антикорупційне бюро України та Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва при Міністерстві закордонних справ Швейцарської Конфедерації.

«Основним пріоритетом змін в Україні для мене є протидія корупції, і тут Швейцарія була для нас прикладом успіху. А тому хочу відзначити підписання Меморандуму про взаєморозуміння. Вірю, що Швейцарія допоможе нам в питанні запобігання корупції та сприятиме реальному поверненню в Україну викрадених активів», — зазначив Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з Президентом Швейцарської Конфедерації Симонеттою Соммаруги з нагоди підписання українсько-швейцарських документів.

Источник: nabu.gov.ua

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