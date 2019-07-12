Си Цзиньпин подарил Путину чжучжэнский гуцинь и тяньцзиньский нижэньчжан

Владимир Путин и Си Цзиньпин обменялись презентами в рамках государственного визита российского лидера в Китай. В МИД КНР рассказали, что китайский лидер презентовал российскому коллеге в обмен на баню и сибирские дары

Председатель КНР Си Цзиньпин подарил президенту России Владимиру Путину, который проводит официальный визит в Китай, чжучжэнский​ гуцинь (народный музыкальный инструмент) и тяньцзиньский нижэньчжан (глиняную фигурку) с лицом российского президента. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел КНР.

Гуцинь похож на русский щипковый инструмент гусли, только он гораздо более древний, пояснила РБК президент Федерации китайских шахмат Ирина Головина. «Гусли маленькие, а у гуциня длинная шкала. Игра на гуцине очень ценится. Это дорогой и хороший подарок», — сказала Головина.

Обмен подарками между двумя лидерами состоялся накануне — в первый день визита российского лидера в КНР. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что российский лидер подарил своему китайскому коллеге русскую баню.

Источник: rbc.ru

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