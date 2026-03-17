Сіярто погрожує

Доки нафтова блокада України триватиме, Угорщина не голосуватиме ні за виділення 90 млрд євро кредиту, ні за будь-яку іншу фінансову підтримку Києва, ні за 20-й пакет санкцій проти росії, — очільник МЗС Петер Сіярто.

Він вчергове повторив, що угорська сторона «має докази» справності нафтопроводу «Дружба», і його зупинка є «політичним рішенням».

За словами міністра, сьогодні у Брюсселі мала відбутися зустріч міністрів енергетики Угорщини, України та Словаччини, однак «українська сторона зрештою відмовилася від цього».

«І це після того, як делегація Міністерства енергетики Угорщини протягом трьох з половиною днів перебувала в Києві та намагалася налагодити з ними діалог.

У Києві та Брюсселі відхиляють усі існуючі запити, а також не дозволяють інспекторам ЄС виїхати на місце.

Отже, цілком очевидно, що українці не запускають газопровід «Дружба» винятково з політичних причин, хоча він технічно готовий до роботи», — заявив Сіярто.

