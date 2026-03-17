Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:56
Просмотров: 12

Сіярто погрожує

Доки нафтова блокада України триватиме, Угорщина не голосуватиме ні за виділення 90 млрд євро кредиту, ні за будь-яку іншу фінансову підтримку Києва, ні за 20-й пакет санкцій проти росії, — очільник МЗС Петер Сіярто.

Він вчергове повторив, що угорська сторона «має докази» справності нафтопроводу «Дружба», і його зупинка є «політичним рішенням».

За словами міністра, сьогодні у Брюсселі мала відбутися зустріч міністрів енергетики Угорщини, України та Словаччини, однак «українська сторона зрештою відмовилася від цього».

«І це після того, як делегація Міністерства енергетики Угорщини протягом трьох з половиною днів перебувала в Києві та намагалася налагодити з ними діалог.

У Києві та Брюсселі відхиляють усі існуючі запити, а також не дозволяють інспекторам ЄС виїхати на місце.

Отже, цілком очевидно, що українці не запускають газопровід «Дружба» винятково з політичних причин, хоча він технічно готовий до роботи», — заявив Сіярто.

Джерело: https://t.me/znua_live/242075

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 