Сибіга: Україна розблокувала ще одне джерело фінансування для ініціативи PURL

Під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Гельсінгборзі Україна отримала від партнерів нові зобов’язання щодо внесків до ініціативи PURL. Окрім цього, вдалося розблокували ще одне джерело фінансування, завдяки якому вдасться покрити ще частину потреб у межах цієї ініціативи

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Укрінформ.

За словами очільника українського дипвідомства, під час переговорів у ході міністерського засідання НАТО в Швеції одним із ключових завдань, поставлених українській делегації президентом України Володимиром Зеленським, був розвиток програми PURL.

"Це критично важлива ініціатива із закупівлі американських озброєнь, яка покриває левову частину потреб України в захисті від російських балістичних ударів. За підсумками переговорів маємо нові зобов’язання внесків. Конкретні суми та країни розкривати поки не буду, оголошення будуть згодом. Крім того, розблокували ще одне джерело фінансування, завдяки якому вдасться покрити ще частину потреб у рамках PURL", - зазначив Андрій Сибіга.

Він додав, що враховуючи масштаб російського терору, робота над наповненням PURL триває й Україна закликає партнерів до продовження підтримки.

Очільник МЗС висловив вдячність всім союзникам, які роблять критично важливі внески до PURL, НАТО – за адміністрування цієї програми, а генсеку Альянсу Марку Рютте – за роботу з її наповнення.

Джерело: espreso.tv

