Сила санкций: в рф хотят убрать срок годности с этикеток товаров

В россии хотят изменить требования по упаковке товаров. С этикеток может исчезнуть срок годности, т.к. в "сверхдержаве" начался дефицит чернил, спровоцированный санкциями за вторжение в Украину.

Об этом сообщают россми.

С этикеток российских товаров в будущем могут исчезнуть данные о месте и производителе товара, сроке годности, дате изготовления и другой информации. Впрочем, окончательно решение на этот счет пока не приняли.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/2927

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