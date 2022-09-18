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Сила санкций: в рф хотят убрать срок годности с этикеток товаров
В россии хотят изменить требования по упаковке товаров. С этикеток может исчезнуть срок годности, т.к. в "сверхдержаве" начался дефицит чернил, спровоцированный санкциями за вторжение в Украину.
Об этом сообщают россми.
С этикеток российских товаров в будущем могут исчезнуть данные о месте и производителе товара, сроке годности, дате изготовления и другой информации. Впрочем, окончательно решение на этот счет пока не приняли.
#санкции #дефицит
Джерело: https://t.me/infosprotyv/2927