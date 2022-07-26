Сили спецоперацій ЗСУ отримали нового командувача

Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського, який опубліковано на сайті ОПУ:

Призначити Хоренка Віктора Олександровича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

На цій посаді він змінив Григорія Галагана, який був командувачем з серпня 2020-го року.

До цього Галаган обіймав посаду першого заступника начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України.

Джерело: https://t.me/spravdi/14065

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