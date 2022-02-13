Силы территориальной обороны могут насчитывать до двух миллионов человек: заявление Залужного
К службе в резерве Сил территориальной обороны могут привлечь до двух миллионов граждан Украины. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный на заседании конгресса местных и региональных властей в Харькове, сообщает издание «Новости Донбасса».
«У нас есть довольно амбициозные планы в этом направлении: на конец марта нам бы хотелось иметь не менее 70% процентов резервистов, которые будут проходить службу в батальонах теробороны. Нас интересует полтора-два миллиона достаточно мотивированных граждан, которые желают защитить свою дом, семью, страну, и которых мы должны подготовить», — сказал он.
Залужный обратился с призывом к представителям местных властей, чтобы на уровне регионов проводилась агитационная работа по привлечению граждан к военной службе в резерве в составе Сил теробороны.
Кроме того, необходимо обеспечить подготовку специально обустроенных мест, в которых резервисты бы могли работать над улучшением своих боевых навыков.
«В ближайшее время мы внедрим системы подготовки резервистов с помощью платформы дистанционного обучения… Однако в то же время для организации подготовки подразделения теробороны, который формируется на вашей территории, должен быть участок местности, где резервисты должны улучшать свои навыки, в частности, и огневой подготовки», — подчеркнул главком.
Источник: sprotyv.info