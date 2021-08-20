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Син загиблого десантника з Харківщини Дмитра Приходька піднявся у небо над Харковом

Син загиблого десантника з Харківщини Дмитра Приходька піднявся у небо над Харковом

Мрію маленького Богдана Приходька про політ на літаку здійснили ГО «Цивільний повітряний патруль» та Департамент цивільного захисту Харківської ОДА.

Учасник АТО Дмитро Приходько народився в Лозовій на Харківщині, навчався в Широчанській школі в Близнюківському районі. У 2010 році був призваний до 25-ї окремої бригади ПДВ, де і проходив строкову військову службу на посаді розвідника-далекомірника. У його серці навіки оселилась любов до неба та повітряно-десантних військ. 1 квітня 2011 року Дмитро зробив свій перший стрибок з парашутом.

Дмитро Приходько загинув при виконанні бойових завдань 17 серпня 2014 року від обстрілу біля селища Жданівка. 14 листопада 2014 року указом Президента України військовий був нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Його шестирічний син Богдан ніколи не бачив батька.

«Нам розповіли, що Богдан мріє піднятися в небо – як його батько. Для нас велика честь – справдити мрію сина справжнього героя, захисника України, який віддав життя за нашу країну, за нашу свободу і незалежність. Ми в неоплатному боргу і перед нашими захисниками, і перед їхніми дітьми», - зазначив директор Департаменту цивільного захисту Харківської ОДА Іван Сокол, який разом з керівником ГО «Цивільний повітряний патруль» Юрієм Покусаєм зустрівся з Богданом та його мамою 19 серпня.

Син загиблого десантника з Харківщини Дмитра Приходька піднявся у небо над Харковом

Син загиблого десантника з Харківщини Дмитра Приходька піднявся у небо над Харковом

Син загиблого десантника з Харківщини Дмитра Приходька піднявся у небо над Харковом

Син загиблого десантника з Харківщини Дмитра Приходька піднявся у небо над Харковом

Источник: kharkivoda.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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