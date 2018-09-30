"Синдром Липецької фабрики" за інтелектуальним рівнем відповідає класу нижчих безхребетних

А тепер добавлю пару слів про "російський бізнес Порошенка" уже від самого себе, а вже в наступному дописі трошки напишу про політтехнологію, яку ці фейки ілюструють. Я не планував писати на цю тему в фейсбук, бо переважно надаю перевагу складнішим і неоднозначним історіям. А "синдром Липецької фвбрики" за інтелектуальним рівнем відповідає класу нижчих безхребетних на зразок амеби. Але пару разів про це доводилося говорити в ефірах (не з моєї ініціативи), а зараз бачу, що вона може стати основним трендом усього пулу технічних кандидатів від Тимошенко. Тому трошки зосереджуся й на цій темі.

Найперше - про сам так званий бізнес у Росії. Так званий, бо його нема. Липецька фабрика Рошену була потужною інвестицією та вмілим захопленням чужого ринку ще в ті далекі роки, коли за одне лише припущення, що Росія зможе розпочати реальну війну проти України, 99% співгромадян порадили б вам лікуватися у психіатра. Ще з 90-их проглядався варіант неринкового захисту РФією свого внутрішнього ринку. Тоді створювалися найрізноманітніші бар'єри на шляху постачання української (особливо харчової) продукції. Це все розпочалося задовго до торгівельних воєн 2005-07 років. Саме тоді й виникла стратегія заходу на ринок через створення потужностей на території Рашистану. Чи це було правильно й морально? Скорше так, ніж ні, тим паче, що чистий і чималий прибуток виводився в Україну, а наші торгівельні марки доволі жорстко громили рашистських конкурентів.

Цим шляхом пішов також і Петро Порошенко. Для мене такий варіант видавався не найпродуманішим, бо я належав до того відсотка наших громадян, які припускали, що єльцинське й раннє постєльцинське перемир'я - річ тимчасова, а ще пам'ятав слова свого вітчима Зеновія Красівського: "Росія - ворог стратегічний". Але це не давало мені тоді й не дає підстав зараз критикувати людей, які інвестували у виробництво в Росії (а їх було дуже багато й лише Порошенко зрештою закрив або втратив увесь бізнес у Московії, а інші через підставних юросіб успішно працюють і досі).

Проблеми Ліпецької фабрики, а також ще пари менших підприємств харчової галузі розпочалися ще задовго до війни і були пов'язані з опором Москви нашому курсу на євроінтеграцію. Дозволю собі маленький історичний відступ про події, які бачили всі, але потім забули. Ще 2010 року Путін вимагав від Януковича скасувати курс на НАТО, але клявся, що Кремль не лише не проти Угоди про Асоціацію з ЄС, але й навіть зацікавлений у нашій євроінтеграції. Я учасник тих подій і численних переговорів як один з керівників комітету у закордонних справах, пишу те, що бачив особисто. Але відразу після ухвалення скандальних змін до Основних засад зовнішньої і внутрішньої політики та бандитських Харківських угод усе кардинально змінилося. Уже в 2011 році проти своєї ж януковичівсько-азарівської влади почали відверті торгівельні й економічні війни. Невже не пригадуєте? Головна мета була в тому, щоб не допустити підписання Угоди про асоціацію, зруйнувати прозахідний курс, який усе ж зберігався навіть тоді, а ще розвернути Україну в бік Митного Союзу.

Але була й ще одна складова тодішнього тиску на нашу економіку. Це був персоніфікований пресинг на бізнес (коли це в нас політика була відокремлена від бізнесу?) тих політиків, які підтримували прозахідний курс. Саме тоді почались безперервні перевірки, тимчасові арешти майна та блокування рахунків також і підприємств Порошенка в Росії. Для справедливості скажу, що він не був винятком. Наприклад, навіть група Ахметова деякий час теж активно підтримувала західний вектор, а як наслідок кондитерський бізнес того ж Бориса Колєснікова також зазнав утисків у РФ. Дуже комфортно там себе почували лише ті, хто явно пропагували проросійський курс. Але в той час із утисками перевіряючих і фіскальних органів ще можна було успішно боротися засобами тамтешньої правової системи. Адже попри абсолютний авторитаризм російської влади, умови для ведення бізнесу в РФ залишалися набагато ліберальнішими, ніж в Україні - якщо ти не був прямим ворогом режиму, як той же Ходорковський, то проблем у тебе зазвичай не виникало. У Порошенка вони виникали й про це писали також у нашій пресі, але до 2014-го він міг їх долати. Хоча, на мій погляд, як бізнесмен поступив недалекоглядно - уже після перших дзвіночків вартувало згортати там бізнес-активність, а на той час уже не теленькання, а набатом видзвонювало.

Десь під завершення нашої Революції Гідності, чи вже на самому початку агресії бізнес-активи були заарештовані. Їх більше не можна було продати без зняття арешту. Але звичні правові механізми вперше виявилися недоступними. Саме тоді відразу Порошенко й закрив деякі свої невеликі виробництва в Росії на зразок крохмалевого заводу, про які в нас ніхто особливо не згадує. Коли раптом захотіли зіграти й на цій темі, то раптом наткнулися на повідомлення міської влади, що ці потужності вже певний час не працюють, а юридичні особи ліквідовані.

Липецька фабрика - значно більший об'єкт. Очевидно, що Порошенко чи його економічні партнери, які вочевидь теж зазнавали збитків, а може й управителі майном від Ротшильдів, прагнули все ж не ліквідувати великий бізнес, а реально його продати. У попередні роки ця фабрика була особливо привабливим підприємством, особливо для російських конкурентів. Але йти проти волі Кремля ніхто там не посміє - покупців не було. Та й перманентне перебування активів під арештом навряд чи допускало можливість продажу всього виробничого комплексу. Думаю, що вже в кінці 2014 року можна було розуміти, що фабрику продати не дадуть. А дії російських правоохоронних та фіскальних служб аж надто тісно синхронізувалися з кампанією "згадай про Ліпецьку фабрику" серед ворогів Порошенка в Україні. Чи був факт прямої змови, чи особам без моральних принципів просто підкинули вигідну тему й вони за неї вхопилися, судити не мені.

Думаю, що в цьому випадку Петро Порошенко дійсно необачно поступив затягуючи час із остаточним закриттям та ліквідацією бізнесу. Можливо таки сподівався, що американські управителі від Ротшильдів зможуть перетиснути російську владу й добитися цивілізованого виходу його з підприємства. Не знаю. Бузумовно, що ця річна затримка додала запалу його опонентам. Тож із додатковими іміджевими втратами він таки пішов на крок, якого ніколи б не зробив жодне інший власник бізнес-активів з України - просто закрив фабрику й ліквідував бізнес у 2016 році, зазнавши колосальних фінансових втрат.

Усе, на цьому історія підприємств Порошенка в Росії закінчилася. Але не закінчилася кампанія проти нього. Було кілька спалахів на різні теми. Найчастіше, але найпримітивніше вживається дуже тупий варіант. Той чи інший велемудрий експерт заявляє: "От у мене є якась там родичка в Росії. То вона мені розказує, що на прилавках російських супермаркетів досі домінують свіженькі цукерки Рошену". Пару разів чув у варіації, що такі цукерки та сама родичка бачила в Берліні з етикеткою: "Виготовлено в Росії". Але це технологія для особливо тупих. Вони навіть не постаралися якісь докази в фотошопі наклепати.

Інша атака стосувалася ще кількох підприємств Порошенка в Росії. Тут промашечка вийшла - не скоординували зусилля. Тема миттєво зацікавила російських журналістів і вони не лише почули спростування від міського керівництва, але й змогли перевірити, що бізнес ліквідовано.

Третій напрямок атаки стосувався судноремонтного заводу в Севастополі. Але це теж технологія для тупих, бо завод відразу ж арештували, а потім і націоналізували на користь окупанта. Тепер деякі його потужності, здається, використовуються ВМФ РФ, а інші в запущеному стані. Тема дійсно була настільки примітивна, що нічого кращого, як задавати питання: "Чому нема позовів до РФ за захоплене майно?" та виводити з цього висновки, що, мовляв, насправді все відбулося за домовленістю, не винайшли. Наскільки знаю, якісь позови з цього приводу готувалися й подавалися, хоча донедавна були безперспективними. Однак, нещодавно появився перший прецедент успішного рішення міжнародного суду, тому думаю, що подібних позовів буде значно більше. Зрештою, в цій правовій складовій, як у окупанта відсуджувати сконфісковані підприємства, я не спеціаліст, тому нехай би це роз'яснили люди більш знаючі. Одне відомо точно - поки ніхто ні копійки собі вернути так і не зміг. То може всі ті, хто потерпіли від окупації, теж мають договорняк із Путіним. До речі, про декого я б таки задумався. Так, активний батьківщинівець Сенченко якось неочікано вміло й легко зумів вивести весь свій бізнес з Криму, хоча теоретично мав би вважатися ворогом окупантів (був на той час зам голови адміністрації в/о президента Турчинова). Та й член фракції Тимошенко Ігор Луценко був змушений визнати, що мав дорогу нерухомість у Криму, але якось зараз уникає висловлювань, що став жертвою Росії та втратив своє майно.

Отака загальна картина дуже простими словами, без зайвих деталей стосовно розкрученої нової технології про ніби то бізнес Порошенка на території країни-агресора. Ще є одна дуже брудна тема про зріджений газ, але коли на таку тематику починають говорити апологети нашої газової принцеси, що свої статки якраз і здобула завдяки зрадницькій співпраці з Газпромом, то це вже гидкенько пахне. Але цю історію я поки не вивчав, тож про неї писати тут не стану, лише нагадаю, що пару "викривачів", які це все так активно пропагують, весь час розказують про якісь факти, але наводять не більше, ніж "родичка, яка побачила канхвети Рошен у Ніжньо-Тагільському супермаркеті".

Источник: facebook.com

Автор: Тарас Чорновіл

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