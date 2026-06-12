Синдром стерв'ятника: Чому всі сусіди одночасно вп’ялися в Україну??

Те, що ви відчуваєте зараз, дивлячись на новини з Варшави, Будапешта, Бухареста чи Софії — це абсолютно виправданий, здоровий державницький гнів. Коли країна стікає кров'ю в траншеях, захищаючи східний фланг цивілізації, а ті, кого вона прикриває своїми спинами, починають шматувати її політичне, історичне та територіальне тіло — це виглядає як сюрреалістичний кошмар. Це викликає відчай і логічне запитання: чи це змова? Чи це випадковий збіг обставин, що всі сусіди раптом витягли старі карти й почали виставляти нам рахунки?

Ми стали свідками класичного геополітичного мародерства. Міжнародна політика не оперує категоріями «вдячності», «емпатії» чи «справедливості». Вона оперує виключно категоріями сили, інтересу та вікна можливостей. І сьогодні нам час остаточно поховати наш геополітичний інфантилізм і розібратися, чому сусіди діють як зграя і як українська держава мусить переламати їм хребет у цій дипломатичній війні. Ми опинилися в центрі ідеального шторму, де кожен сусід має свою історичну травму, яку він намагається вилікувати за український рахунок.

Угорщина (Таран): Будапешт перетворив Закарпаття на свій політичний полігон. Фантомні болі Тріанону диктують їхню політику. Вони не вимагають рівності, вони вимагають ексклюзивності: паспортизація, мовний диктат, інституційні анклави та 11 пунктів ультиматуму, які фактично виводять частину української території з-під освітнього та культурного суверенітету Києва.

Польща (Удар у спину): Варшава знехтувала всіма актами примирення 2003 року. Відчувши нашу логістичну залежність, польські еліти почали історичний шантаж Волинню, множачи його на економічний терор (блокади кордонів). Вони прагнуть закріпити за Україною статус «вічно винуватого молодшого партнера», який платитиме економічними та моральними поступками за право транзиту.

Румунія (Тиха асиміляція): Бухарест діє не так галасливо, як Орбан, але не менш системно. Концепт «Великої Румунії» нікуди не зник. Вони масово роздають паспорти на Буковині та в Буджаку, фінансують церкви і школи, спокійно перетворюючи громадян України на румунський політичний ресурс під виглядом «захисту європейських прав».

Словаччина (Економічний паразитизм): Уряд Фіцо відкрито ретранслює кремлівські наративи, блокує військову підтримку, але при цьому продовжує заробляти на транзиті. Вони грають на боці москви рівно настільки, щоб витискати з нас та Брюсселя максимальні економічні преференції.

Болгарія (Троянський кінь на Півдні): Новий фронт. Софія починає експлуатувати питання Південної Бессарабії. Прикриваючись «дерусифікацією» болгарської меншини, вони готують ґрунт для освітніх ультиматумів. А їхні радикали вже відкрито креслять карти, де Буджак стає «болгарською землею».

Але чому вони напали саме зараз?

Сусіди не змовлялися за одним столом, але їхні дії абсолютно синхронні. Ця синхронність продиктована чотирма залізними факторами нашої тимчасової вразливості:

1. Запах крові та логістика

Слабкість провокує агресію. Наші сусіди чудово розуміють: Україна зараз перебуває в стані екзистенційної війни. Наші порти частково заблоковані, наше небо закрите. Варшава, Бухарест і Братислава — це наші легенгні, через які йде зброя, паливо і хліб. Вони цинічно вирішили: «Якщо Київ залежить від наших доріг, ми можемо викручувати йому руки в питаннях історії, мови та територіального устрою. Вони не мають вибору, вони погодяться». Це торгівля нашим виживанням в обмін на їхні національні інтереси.

2. Євроінтеграційна гільйотина

Вступ до ЄС перетворився для нас на пастку інституційного шантажу. Правила Євросоюзу дають кожній країні-члену право вето на будь-якому етапі переговорів. Сусідам більше не потрібні армії, щоб відкушувати наш суверенітет. Їм достатньо одного голосу в Брюсселі. Орбан, Туск чи Фіцо можуть заблокувати цілий переговорний розділ, вимагаючи «особливого статусу» для своїх меншин чи змушуючи нас відмовитися від власної пам'яті. Євроінтеграція стала ідеальним легальним інструментом для демонтажу нашої внутрішньої суб'єктності.

3. російський диригент і гібридна війна

Було б злочинною наївністю не бачити за цим парадом претензій тінь москви. росія, зазнавши краху в спробі захопити Київ за три дні, перейшла до стратегії балканізації України. Вони десятиліттями вливали мільярди у східноєвропейських радикалів. Угорський «Йоббік», румунська «AUR», польська «Конфедерація», болгарське «Възраждане», словацький «Smer» — усе це мережа, яку підживлює кремль. росія використовує сусідів як політичних проксі, щоб відкрити проти нас Другий фронт — фронт внутрішнього розколу, історичної ворожнечі та недовіри.

4. Дешевий електоральний паразитизм

Для політичних карликів сусідніх держав Україна стала ідеальною жертвою для внутрішніх виборів. Навіщо польському прем'єру вирішувати складні системні проблеми своїх фермерів, якщо можна заблокувати український кордон і стати «захисником нації»? Навіщо румунським чи болгарським політикам розбудовувати економіку, якщо можна зіграти на струнах історичного ресентименту і набрати голоси на криках про «порятунок співвітчизників» в Україні? Ми стали для них безкоштовним піар-майданчиком.

Що має робити Україна НЕГАЙНО:

Ми маємо припинити рефлексувати як жертва. Ми не можемо більше бути зручними. Якщо ми продовжимо здавати позиції під соусом «європейських цінностей», ми ризикуємо виграти війну в росії, але втратити державу, розтягнуту по клаптиках нашими «західними друзями».

Україні потрібен радикальний розворот до Доктрини національного інтересу

Жорстка дзеркальна дипломатія.

Час мовчазного проковтування ультиматумів минув. На кожну вимогу Будапешта, Варшави чи Софії має лягати симетрична, підкріплена фактами вимога Києва. Вимагаєте шкіл для угорців на Закарпатті? Де державні українські гімназії в Будапешті? Вимагаєте ексгумацій на Волині? Де відновлені українські пам'ятники на горі Монастир та в Грушовичах? Вимагаєте особливого статусу для болгарської мови в Бессарабії? Покажіть нам українські культурні автономії в Болгарії. Будь-яка гра має вестися виключно на умовах взаємності. Ні — значить ні для обох.

Інституційна зачистка прикордоння.

Держава повинна повернутися у свої прикордонні регіони залізною хваткою. Закарпаття, Бессарабія, Буковина не можуть бути зоною вільного полювання іноземних фондів. Усі фінансові потоки, які йдуть на підтримку меншин від сусідніх держав, мають проходити жорсткий фінансовий і безпековий аудит СБУ та Мінфіну. Хто платить вчителю — той формує його світогляд. Ми маємо залити ці регіони українськими грошима, українським контентом та українськими преміями. Українська держава має стати єдиним і безальтернативним патроном для всіх своїх громадян, незалежно від їхнього етнічного походження.

Асиметричні альянси.

Нам потрібно перестати битися лобом об стіну в спілкуванні з шантажистами. Якщо Варшава чи Будапешт нас блокують — ми маємо йти через їхні голови. Українська дипломатія мусить вибудувати міцну вісь з Вашингтоном, Лондоном, Стокгольмом, Гельсінкі та країнами Балтії. Саме ці держави-важковаговики (або держави, що розуміють реальну екзистенційну загрозу) мають тиснути на наших східноєвропейських сусідів через механізми НАТО та фонди ЄС. Орбан чи Фіцо розуміють лише мову сили і грошей — цю мову їм мають озвучити ті, хто ці гроші їм дає.

Націоналізація історичної пам'яті.

Ми на своїй землі. Ми не будемо питати дозволу у Варшави, кого нам вважати героями. Ми не будемо питати дозволу у Софії, як нам нарізати райони в Одеській області. Ми маємо чітко артикулювати: територіальна цілісність, адміністративний устрій, державна мова та національний пантеон пам'яті не є предметом торгів для вступу в жодні союзи. Європа поважає лише тих, хто поважає себе.

Висновок

Те, що сусіди вп'ялися в нас сьогодні — це перевірка нашої державності на зрілість. Ми маємо перестати дивуватися їхньому цинізму. Це не кінець світу, це просто справжнє обличчя геополітики. Ми не для того заливаємо кров'ю схід і південь, щоб здати захід і Бессарабію в євроінтеграційних кабінетах. Час вибачень минув. Настав час диктувати свої умови.

Україна сьогодні — це поранений лев, навколо якого зібралися шакали, чекаючи, поки він знесилиться у битві з ведмедем. Але лев не має права вмирати, і не має права ділитися своїм м'ясом. Ми повинні відростити такі дипломатичні та інституційні ікла, об які зламається будь-який ультиматум або нас розтягнуть на сувеніри ті, хто сьогодні посміхається нам на дипломатичних прийомах. А для цього потрібна національна україноцетрична політика для України, Доктрина національного інтересу для українців.

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Джерело: facebook.com

Автор: Владислав Смірнов

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