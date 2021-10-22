Синхронизация украинских электросетей с европейскими все еще остается отдаленной перспективой – посол ЕС

Украинский рынок электроэнергии все еще далек от имплементации стандартов Европейского Союза, считает глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"В сфере энергетики, газа, Украина широко имплементирует требования ЕС, и преимущества очевидны. Что касается рынка электроэнергии, он все еще далек от того, чтобы нормы ЕС были имплементированы, и это также означает, что синхронизация украинских электросетей с европейскими все еще остается отдаленной перспективой, хотя технически это возможно. Необходим функционирующий рынок электроэнергии, настоящий действующий регулятор, вам необходим деолигархизированный рынок и т.д.", – сказал Маасикас на IV Форуме ассоциаций в Киеве 21 октября.

Ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий выразил уверенность, что синхронизация украинской энергосистемы с европейской неизбежно состоится в 2023 году. Со своей стороны министр энергетики Герман Галущенко неоднократно высказывался в поддержку этого процесса, в Минэнерго создана соответствующая рабочая группа.

На данный момент "Укрэнеого" ожидает согласования сертификации от Секретариата Европейского энергосообщества, что является одной из составляющих интеграции. Грядущей зимой, а затем в теплый период года энергосистема Украины должна прорабоать несколько дней в изолированном режиме в рамках подготовки к интеграции.

Предварительные исследования НЭК "Укрэнерго" подтвердили техническую возможность синхронного режима работы украинской и европейской энергосистем, ожидаются окончательные выводы ENTSO-E.

Источник: elektrovesti.net

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