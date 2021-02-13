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Система ID.GOV.UA — найкращий сервіс онлайн-ідентифікації в Україні

Система ID.GOV.UA — найкращий сервіс онлайн-ідентифікації в Україні

Систему ID.GOV.UA (ICEI) визнали найкращим сервісом онлайн-ідентифікації в Україні за результатами конкурсу PaySpace Magazine Awards 2020.

Платформа ICEI надає зручну та безпечну електронну ідентифікацію за допомогою електронних підписів, MobileID та BankID НБУ. Завдяки цій системі отримувати електронні послуги ще простіше і швидше, використовуючи кваліфікований електронний підпис.

З ICEI співпрацюють:

● 58 схем електронної ідентифікації

● 3 надавачі послуг Mobile ID

● 23 надавачі електронних довірчих послуг

● 203 системи для автентифікації

● 27 банків-ідентифікаторів системи BankID НБУ

● 110 систем для створення та перевірки кваліфікованого електронного підпису

ICEI допоможе вам отримувати публічні послуги онлайн, користуватися електронним документообігом та спростить ведення бізнесу. Платформа має атестат відповідності комплексної системи захисту інформації, тому персональні дані користувачів надійно захищені.

Якщо вам трапляється на сайтах поле «Авторизуватися з ID.GOV.UA» — знайте, що тут ви можете швидко та безпечно пройти електронну ідентифікацію.

Источник: thedigital.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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