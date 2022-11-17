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Системи ППО, боєприпаси та зимове спорядження: підсумки сьомої зустрічі у форматі «Рамштайн»

Системи ППО, боєприпаси та зимове спорядження: підсумки сьомої зустрічі у форматі «Рамштайн»

Міністр оборони США Остін повідомив (https://www.youtube.com/watch?v=GIyIx_JGbUs), що держави-учасники пообіцяли надати Україні:

● Канада: пакет військової допомоги на $500 млн, до якого входить зимове спорядження;

● Швеція: пакет військової допомоги на $287 млн, до якого входять системи ППО, боєприпаси та інше озброєння;

● Польща: системи ППО малої дальності, а також артилерію та боєприпаси;

● Іспанія: комплекси HAWK і ракети до них;

● Німеччина: артилерію та боєприпаси до РСЗВ;

● Греція: 155-м боєприпаси.

Крім цього, США, Нідерланди та Чехія спільно працюють над модернізацією 90 танків Т-72 для України.

Джерело: https://t.me/spravdi/21003

Новости портала «Весь Харьков»

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