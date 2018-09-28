Системы отопления в районах области должны быть готовы к зиме до 1 октября — ХОГА

На сегодняшний день тепловое хозяйство готово к зиме примерно на 95%, сообщил директор Департамента ЖКХ и развития инфраструктуры Харьковской обладминистрации Сергей Магдисюк в эфире программы «Тема дня» на телеканале «UA: Харків».

Закончить подготовку в районах области рассчитывают к 1 октября.

«В первую очередь закончили подготовку те районы, где отсутствует централизованное отопление. У них нет вопросов с котельными, они подготовили жилой фонд, подготовили водопроводные магистрали и отчитались об окончании работ. Сейчас финишируют районы, где есть централизованное отопление. В частности, это Харьковский, Красноградский, а также все города областного значения — в Лозовском, Балаклейском и ещё ряде районов», — рассказал Сергей Магдисюк.

В ХОГА надеются, к 1 октября все районы будут готовы на 100%.

В Харькове, по словам Магдисюка, планируют подготовить теплосети к зиме до 15 октября. Сейчас ремонтируют сети, на которых прошлой зимой были серьёзные аварии.

«Сейчас проходит перекладка теплотрасс, на которых были порывы, — сказал он. — «Тепловые сети» финансируются Мировым банком. Все работы до 15 октября должны быть закончены. По заверениям городских властей, когда будет подписано распоряжение о начале отопительного сезона, все котельные включатся, все потребители начнут получать тепло».

Сергей Магдисюк надеется, что в этом году крупных аварий удастся избежать. Но, по его словам, состояние теплотрасс — самое слабое место в теплоэнергетике: многие сети уже старше 30 лет.

«Абсолютно все сети у нас устаревшие. Там, где проходит система централизованного теплоснабжения, — это всё города, где сети строились примерно в один период. Первомайский, Люботин, Купянск, Лозовая — везде приблизительно одинаковое состояние сетей, они все считаются изношенными. Полная замена — это сотни миллионов гривен. Бюджеты сейчас не могу себе этого позволить. Поэтому выбираются самые аварийные участки, где больше всего порывов», — пояснил директор департамента.

Что касается расчётов региона за газ, долги перед НАК «Нафтогаз Украины» не помешают начать отопительный сезон вовремя, уверен Магдисюк. По данным НАК, теплоснабжающие предприятия Харьковской области на 18 сентября задолжали 1 миллиард 775 миллионов гривен, из них 695 миллионов — за 2018 год. Как уточнил чиновник, на сегодняшний день предприятия области рассчитались за текущее потребление газа больше чем на 120%, однако НАК «Нафтогаз Украины» отправляет часть платежей в счет погашения задолженностей прошлых лет, и так формируется долг и за текущий период.

«У нас абсолютно все предприятия на сегодняшний день выполнили условия НАК и имеют уровень текущих платежей 90% и выше. Есть только вопрос по ТЭЦ-5», — отметил Магдисюк.

Примерные даты начала отопительного сезона в ХОГА пока не называют. Стартовать планируют, когда среднесуточная температура три дня будет ниже ниже 8 градусов.

В Харьковском горсовете заявили, что планируют начать отопительный сезон в октябре. Традиционно в первую очередь начнут отапливать школы, детсады и больницы города, затем — жилые дома.

Предыдущий отопительный сезон в Харькове стартовал 9 октября 2017 года. Он запомнился крупными порывами сетей в феврале, когда ударили морозы, и незапланированными каникулами в учебных заведениях из-за ограничения потребления газа в целях экономии.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины