"Ситуація жахлива". Трамп вперше прокоментував протести у Білорусі

Президент США Дональд Трамп прокоментував антиурядові протести у Білорусі, що спалахнули після президентських виборів. За його словами, у країні склалася "жахлива ситуація".

Про це американський президент заявив 17 серпня, повідомляє Today Online.

Окрім того, Трамп додав, що Сполучені Штати уважно слідкують за подіями у країні.

"Це жахливо. Це жахлива ситуація, Білорусь. Ми будемо дуже уважно за нею стежити", – сказав Трамп.

Окрім того, один із високопосадовців у адміністрації Дональда Трампа заявив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко "більше не може ігнорувати" заклики до демократичних трансформацій у країні, повідомляє видання.

Що відомо

17 серпня президент Володимир Зеленський провів закриту нараду з керівництвом розвідки, силових структур і головами обласних державних адміністрацій у зв'язку з різким загостренням ситуації в Білорусі.

Мітингарі під мінським СІЗО вимагають відпустити затриманих.

16 серпня на будівлі Київської міської державної адміністрації вивісили історичний національний прапор Білорусі.

Латвія, Литва та Естонія закликали провести нові, "вільні та чесні" вибори президента Білорусі.

Велика Британія не визнає результати виборів президента у Білорусі та закликає до розслідування серйозних порушень під час голосування й репресій, які почалися після виборів.

Міністри закордонних справ ЄС не визнали результати виборів президента Білорусі й погодились підготувати санкції проти посадових осіб країни, які винні у фальсифікаціях і насильстві проти учасників протесту.

Источник: suspilne.media/

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