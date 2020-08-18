Сегодня 05:41
Просмотров: 73
"Ситуація жахлива". Трамп вперше прокоментував протести у Білорусі
Президент США Дональд Трамп прокоментував антиурядові протести у Білорусі, що спалахнули після президентських виборів. За його словами, у країні склалася "жахлива ситуація".
Про це американський президент заявив 17 серпня, повідомляє Today Online.
Окрім того, Трамп додав, що Сполучені Штати уважно слідкують за подіями у країні.
"Це жахливо. Це жахлива ситуація, Білорусь. Ми будемо дуже уважно за нею стежити", – сказав Трамп.
Окрім того, один із високопосадовців у адміністрації Дональда Трампа заявив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко "більше не може ігнорувати" заклики до демократичних трансформацій у країні, повідомляє видання.
Що відомо
- 17 серпня президент Володимир Зеленський провів закриту нараду з керівництвом розвідки, силових структур і головами обласних державних адміністрацій у зв'язку з різким загостренням ситуації в Білорусі.
- Мітингарі під мінським СІЗО вимагають відпустити затриманих.
- 16 серпня на будівлі Київської міської державної адміністрації вивісили історичний національний прапор Білорусі.
- Латвія, Литва та Естонія закликали провести нові, "вільні та чесні" вибори президента Білорусі.
- Велика Британія не визнає результати виборів президента у Білорусі та закликає до розслідування серйозних порушень під час голосування й репресій, які почалися після виборів.
- Міністри закордонних справ ЄС не визнали результати виборів президента Білорусі й погодились підготувати санкції проти посадових осіб країни, які винні у фальсифікаціях і насильстві проти учасників протесту.
Источник: suspilne.media/
Темы: выборы
Загрузка...