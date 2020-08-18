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"Ситуація жахлива". Трамп вперше прокоментував протести у Білорусі

Ситуація жахлива. Трамп вперше прокоментував протести у Білорусі

Президент США Дональд Трамп прокоментував антиурядові протести у Білорусі, що спалахнули після президентських виборів. За його словами, у країні склалася "жахлива ситуація".

Про це американський президент заявив 17 серпня, повідомляє Today Online.

Окрім того, Трамп додав, що Сполучені Штати уважно слідкують за подіями у країні.

"Це жахливо. Це жахлива ситуація, Білорусь. Ми будемо дуже уважно за нею стежити", – сказав Трамп.

Окрім того, один із високопосадовців у адміністрації Дональда Трампа заявив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко "більше не може ігнорувати" заклики до демократичних трансформацій у країні, повідомляє видання.

Що відомо

  • 17 серпня президент Володимир Зеленський провів закриту нараду з керівництвом розвідки, силових структур і головами обласних державних адміністрацій у зв'язку з різким загостренням ситуації в Білорусі.
  • Мітингарі під мінським СІЗО вимагають відпустити затриманих.
  • 16 серпня на будівлі Київської міської державної адміністрації вивісили історичний національний прапор Білорусі.
  • Латвія, Литва та Естонія закликали провести нові, "вільні та чесні" вибори президента Білорусі.
  • Велика Британія не визнає результати виборів президента у Білорусі та закликає до розслідування серйозних порушень під час голосування й репресій, які почалися після виборів.
  • Міністри закордонних справ ЄС не визнали результати виборів президента Білорусі й погодились підготувати санкції проти посадових осіб країни, які винні у фальсифікаціях і насильстві проти учасників протесту.

Источник: suspilne.media/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: выборы

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