Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:22
Просмотров: 158

Ситуація з гривнею залишається контрольованою, обмежень не буде – голова НБУ

Ситуація з гривнею залишається контрольованою, обмежень не буде – голова НБУ

Попри зниження вартості українських активів ситуація на валютному ринку залишається контрольованою – регулятор не розглядає жодні валютні обмеження.

Про це голова Національного банку Кирило Шевченко розповів під час круглого столу у п’ятницю.

Він констатував, що нагнітання ситуації на кордонах України суттєво погіршило очікування учасників ринку, що позначилося на зниженні вартості українських активів та формуванні девальваційного тиску на гривню.

"Ситуація – складна, але не критична", – заявив Шевченко. Так, Україна має достатньо резервів, аби і надалі згладжувати надмірні курсові коливання за рахунок валютних інтервенцій. Лише цьогоріч НБУ продав вже 1,5 млрд доларів валюти.

Він наголосив, що НБУ не вдаватиметься до адміністративних обмежень, що були у 2008 році, або 2014-15 роках, і використовуватиме лише ринкові інструменти.

"Ми впевнені, що ринок в майбутньому збалансується і не виключаємо, що може навіть бути корекція", – додав голова регулятора.

За словами Шевченка, масштаби і наслідки поточного шоку, пов’язаного із загостренням геополітичних ризиків, є меншими порівняно із шоком, зумовленим Covid-19 у березні 2020 року.

Відтак ситуація на валютному ринку залишається контрольованою. Ринок має надійне макроекономічне підґрунтя та є значно стійкішим до шоків, ніж це було раніше.

Банківська система, при цьому, перебуває у гарній формі та зберігає значний запас капіталу понад мінімальні вимоги. Банки готові до гіпотетичної кризи, як це показало стрес-тестування торік.

Про те, що відбувається з українськими активами і які це матиме наслідки читайте у статті Ярослава Вінокурова: Загострення немає, але українцям уже треба платити: скільки коштують країні погрози Путіна

Нагадуємо:

Як розповіли ЕП у Національному банку, головною причиною виникнення перекосів між попитом та пропозицією валюти у січні був психологічний чинник, пов’язаний із геополітичними подіями довкола України та реакцією на них учасників ринку.

Голова Національного банку заявив, що на валютному ринку не спостерігається панічних настроїв, а адміністративне регулювання не розглядається.

Україна внаслідок стресової ситуації на ринку зовнішніх запозичень тимчасово втратила змогу залучати зовнішній капітал.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Держгеокадастр повідомляє про оприлюднення Основної державної топографічної карти масштабу 1:50 000
Сегодня 11:01    148
"Терпіла незручності 10 років": у Луцьку медики видалили жінці 15-кілограмову грижу (ФОТО)
Сегодня 09:45    183
Медсестри, які працюють в закладах освіти, можуть отримувати зарплату у 13 500 гривень
Сегодня 09:33    157
«Категорично відкидаємо»: в МЗС України відповіли на заяви угорського міністра Сійярто щодо нацменшин
Сегодня 09:10    184
Український супутник «Січ-2-1» («Січ-2-30») після зовнішнього впливу не зміг скоригувати свою орієнтацію та перейшов у режим енергоощадження
Сегодня 08:37    219
США закликали Китай вплинути на РФ, щоб не допустити вторгнення в Україну
Сегодня 08:16    192
Роботизована платформа “Миротворець” пройшла заводські випробування
Сегодня 08:05    191
У Києві відбудеться круглий стіл на тему «Використання хмарних технологій. Нагальність та актуальність законопроєкту Про хмарні послуги»
Сегодня 07:12    146
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 28 січня 2022 року
Сегодня 06:41    140
Лаврову не сподобалось рішення Верховної Ради про ПЗРК для добровольців
Сегодня 06:10    344
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 