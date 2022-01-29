Ситуація з гривнею залишається контрольованою, обмежень не буде – голова НБУ

Попри зниження вартості українських активів ситуація на валютному ринку залишається контрольованою – регулятор не розглядає жодні валютні обмеження.

Про це голова Національного банку Кирило Шевченко розповів під час круглого столу у п’ятницю.

Він констатував, що нагнітання ситуації на кордонах України суттєво погіршило очікування учасників ринку, що позначилося на зниженні вартості українських активів та формуванні девальваційного тиску на гривню.

"Ситуація – складна, але не критична", – заявив Шевченко. Так, Україна має достатньо резервів, аби і надалі згладжувати надмірні курсові коливання за рахунок валютних інтервенцій. Лише цьогоріч НБУ продав вже 1,5 млрд доларів валюти.

Він наголосив, що НБУ не вдаватиметься до адміністративних обмежень, що були у 2008 році, або 2014-15 роках, і використовуватиме лише ринкові інструменти.

"Ми впевнені, що ринок в майбутньому збалансується і не виключаємо, що може навіть бути корекція", – додав голова регулятора.

За словами Шевченка, масштаби і наслідки поточного шоку, пов’язаного із загостренням геополітичних ризиків, є меншими порівняно із шоком, зумовленим Covid-19 у березні 2020 року.

Відтак ситуація на валютному ринку залишається контрольованою. Ринок має надійне макроекономічне підґрунтя та є значно стійкішим до шоків, ніж це було раніше.

Банківська система, при цьому, перебуває у гарній формі та зберігає значний запас капіталу понад мінімальні вимоги. Банки готові до гіпотетичної кризи, як це показало стрес-тестування торік.

Про те, що відбувається з українськими активами і які це матиме наслідки читайте у статті Ярослава Вінокурова: Загострення немає, але українцям уже треба платити: скільки коштують країні погрози Путіна

Нагадуємо:

Як розповіли ЕП у Національному банку, головною причиною виникнення перекосів між попитом та пропозицією валюти у січні був психологічний чинник, пов’язаний із геополітичними подіями довкола України та реакцією на них учасників ринку.

Голова Національного банку заявив, що на валютному ринку не спостерігається панічних настроїв, а адміністративне регулювання не розглядається.

Україна внаслідок стресової ситуації на ринку зовнішніх запозичень тимчасово втратила змогу залучати зовнішній капітал.

Источник: epravda.com.ua

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