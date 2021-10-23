Ситуация ухудшается: с 26 октября еще две области переходят в "красную" зону

Со вторника, 26 октября, "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 будет введен на территории Ривненской и Николаевской областей. Об этом сообщил в Telegram-канале министр Кабинета министров Олег Немчинов по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Он отметил, что внеочередное заседание госкомиссии состоялось сегодня.

По результатам государственная комиссия решила установить с полуночи 26 октября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ривненской и Николаевской областей. В этих областях будут действовать ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.

Отметим, по данным Минздрава, по состоянию на 23 октября в "желтой" зоне карантина осталось лишь четыре области. Остальные - либо в "оранжевой", либо в "красной".

По состоянию на сегодня, в "желтой" зоне находятся такие области:

Винницкая

Закарпатская

Кировоградская

Полтавская

Киевская область перешла из "желтой" в "оранжевую" зону.

"Оранжевая" зона - самая большая зона, к ней относятся:

Киев

Волынская область

Житомирская

Ивано-Франковская

Киевская

Луганская

Львовская

Николаевская

Сумская

Ривненская

Тернопольская

Харьковская

Хмельницкая

Черкасская

Черновицкая

Черниговская

"Красная" зона - по состоянию на сегодня в этой зоне находятся 6 областей:

Днепропетровская

Донецкая

Запорожская

Одесская

Сумская

Херсонская

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