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Сивохо в РНБО не матиме доступу до державної таємниці – причини

Сивохо в РНБО не матиме доступу до державної таємниці – причини

Секретар РНБО Олексій Данілов наразі має трьох штатних радників та чотирьох радників на громадських засадах

В Апараті РНБО повідомили, що радник секретаря РНБО України на громадських засадах Сергій Сивохо не має допуску до державної таємниці, передає "Укрінформ".

"18 жовтня 2019 року розпорядженням секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сивоха Сергія Анатолійовича призначено радником секретаря РНБО України на громадських засадах. Сивоха С.А. призначено на посаду, яка не передбачає надання допуску та доступу до державної таємниці, і тому не потребує проходження ним відповідних перевірок спецслужб", – йдеться у тексті повідомлення.

Слід зазначити, що секретар РНБО Олексій Данілов наразі має трьох штатних радників та чотирьох радників на громадських засадах.

Нагадаємо, шоумен і комік Сергій Сивохо повідомив про своє призначення радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу, а також опублікував фото свого посвідчення.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: рнбо

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