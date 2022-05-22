Скандал через продаж волонтерських бронежилетів в Черкасах: що кажуть усі сторони

У волонтерському середовищі розгорівся гучний скандал: у кінці квітня на полицях супермаркету «Епіцентр» з’явилися бронежилети. Незабаром мережу звинуватили у торгівлі захисним спорядженням, яке безкоштовно виготовлялося волонтерами для армії. Однак незабаром з’явилося і інше пояснення.

● Що сталось

17 травня у волонтерському об’єднанні Львівський оборонний кластер (ЛОК) заявили, що плитоноски від бронежилетів, створені їхніми підприємствами для безкоштовної передачі військовим, опинилися на полицях «Епіцентру».

У скандал втрапила не тільки мережа торгових магазинів, але й компанія-виробник «Венето», яка й передала бронежилети «Епіцентру».

● Що кажуть у «Венето» та «Епіцентрі»

21 травня компанія опублікувала заяву (https://www.facebook.com/236804363017118/posts/5522207847810050/), у якій озвучила свою версію про причини інциденту.

Як пояснили у «Венето», з початку війни компанія зберігала для Черкаської ОВА гуманітарну допомогу – чохли для бронежилетів. Потім вони були повернені у розпорядження ОВА.

«Як ми зараз розуміємо, тут, певно, виникла технічна помилка та плутанина. Із цієї 1000 штук, що зберігала Черкаська ОВА, якусь кількість вони забрали виробництва ТОВ «Група Венето», а чохли виробництва «Львівській оборонний кластер» залишились у нас на складі».

Далі, як пояснили у компанії, чохли доукомплектували бронепластинами і відправили в «Епіцентр» у виконання контракту.

«Повірте, це не ЗРАДА, не розкладання гуманітарної допомоги, це просто людський фактор. Прикра помилка. Ніякої ЗРАДИ не відбулося, ніхто нічого не вкрав, нікому ніякої шкоди не заподіяно, напевно просто вийшла помилка при відвантаженні чохлів Черкаській ОВА».

З поясненням ситуації виступили (https://www.facebook.com/epicentrkua/posts/5067883659963283) і у «Епіцентрі». Там заявляють, що компанія «Венето» надала всі необхідні документи на товар:

«Від активістів до СБУ надійшло звернення з проханням перевірити вищезазначені бронежилети. Вони здались їм схожими на ті, що були в гуманітарній допомозі для ЗСУ. У зв'язку з цим було вилучено з продажу бронежилети ТЕМ1 з декількох торговельних центрів».

● Що кажуть волонтери та слідство

«Унікальна внутрішня система ідентифікації, яку використовує ЛОК при виробництві бронежилетів, дозволила встановити: чохли цих бронежилетів — нашого виробництва. Яким чином продукція, яку ЛОК безплатно передає українській армії та службам, опинилася на полицях магазинів? Вирішили шукати відповідь за допомогою Служби Безпеки України», — наголосили (https://www.facebook.com/ldc.ukraine/posts/pfbid02tHB4ZU7KopMJMvqrnbfmSZa87YeBrcb1irRcKCmkLE5C1cNJL8T2MDdECKN8B9zTl) в ЛОК.

Тим часом триває досудове розслідування, яке й дасть остаточну відповідь на запитання, що стало причиною скандалу.

Источник: https://t.me/spravdi/8829

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