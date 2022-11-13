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Скандальный экспредседатель "Укрэксимбанка" стал новым руководителем госкомпании "Укрфинжилье"

Скандальный экспредседатель Укрэксимбанка стал новым руководителем госкомпании Укрфинжилье

Как писало ZN.UA, Мецгер в последнее время разрабатывал новые ипотечные программы от правительства.

Наблюдательный совет ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" ("Укрфинжилье") вчера, 11 ноября, назначил Евгения Мецгер главой правления. Об этом говорится в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Напомним, что ранее он был председателем правления государственного "Укрэксимбанка", которого уволили с должности из-за скандала с нападением на журналистов программы "Схемы".

Сообщалось, что сотрудники "Укрэксимбанка" совершили нападение на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью с тогдашним главой банка Евгением Мецгер. При этом журналисты спрашивали о кредите на $60 млн под залог спорного ТРЦ SkyMall фирмам малоизвестного бизнесмена, чья компания вела деятельность в оккупированном Донбассе и платила налоги оккупационным властям. После скандала с журналистами он написал заявление об уходе.

Как писало ZN.UA экспредседатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер, опозоривший себя, еще и года не прошло, до недавнего времени сидел рядом с первым вице-премьером Юлией Свириденко на заседаниях и разрабатывал новые ипотечные программы от правительства. Об этом писала Юлия Самаева, редактор издания, в статье "Что не так с национализацией "Альфы".

Джерело: zn.ua

Подготовила : Середа Елена

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