«Скандинавские страны – приют для террористов», – президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Турция выступила против вступления Швеции и Финляндии в НАТО. По словам Эрдогана, скандинавские страны стали приютом для «террористических организаций», посколько члены запрещенной Рабочей партии Курдистана «даже являются членами парламента в некоторых из них».

Он также назвал ошибкой принятие Греции в Альянс.

А вот и ответ Эрдогану:

Негативное отношение Турции к членству Швеции и Финляндии в НАТО стало неожиданностью для министра иностранных дел Швеции Анн Линде:

«Надеюсь, что мы сможем обсудить все, и если решим подать заявку на членство в НАТО, получим положительные уведомления от всех стран».

Источник: https://t.me/truexanewsua/46660

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