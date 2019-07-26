Склад Ради помолодшав на 7 років – "ОПОРА"

Наймолодшою партією виявилась "Слуга народу"

Аналіз даних майже повністю опрацьованих електронних протоколів на сайті ЦВК свідчить, що Верховна Рада 9-го скликання оновиться на 80,4%. Крім того, склад парламенту помолодшає в середньому на 7,4 років, адже новообраних майбутніх нардепів віком 21-45 років збільшилось загалом на 26%. Про таке на своєму сайті повідомила Громадянська мережа "ОПОРА".

"41 рік – це середній вік депутата в нинішньому складі парламенту. Загалом середній вік народних обранців знизився на 7,4 років в порівнянні з попереднім скликанням парламенту", – йдеться у тексті повідомлення.

До нової Ради обрали:

17 народних депутатів, яким від 21 до 30 років,

121 депутата – від 31 до 45 років,

58 депутатів – від 46 до 60.

3 депутатів, яким більше 60 років.

Водночас, наймолодшому депутату Святославу Юрашу 23 роки – він пройшов у Раду за списком "Слуги народу", а найстаршому – 78 років. Мова йде про Юрія Іоффе з партії "Опозиційна платформа – За життя".

Наймолодшою партією виявилась "Слуга народу", а найстаршою – "Батьківщина". Середній вік нардепа серед партій та самовисуванців:

"Слуга народу" – 37,6 р.;

"Голос" – 38 р.;

"Європейська солідарність" – 46,7 р.;

Самовисуванці та інші партії – 46,8 р.;

"Опозиційна платформа – За життя" – 48,8 р.;

"Батьківщина" – 49,8 р.

Источник: 5.ua

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