Скільки багатодітних родин проживає на Харківщині

Серед сімей з дітьми переважає частка тих, хто виховує одну дитину.

За інформацією Головного управління статистики у Харківській області, станом на 1 січня 2018 року в регіоні налічувалось 431,7 тисячі дітей та підлітків у віці 0–17 років.

З них 222,2 тисячі – хлопців (51,5 %) і 209,5 тисячі – дівчат (48,5 %). Минулого року в області народилося 19,7 тисячі немовлят.

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, у 2018 році кількість домогосподарств із дітьми складала 375,6 тисячі. Серед сімей з дітьми переважає частка тих, хто виховує одну дитину – 80,2 %, двох дітей – 18,8 % і лише 1 % виховує трьох дітей і більше.

Більшість домогосподарств (49,5 %) виховує дітей у віці 7–13 років, 26,6 % домогосподарств – у віці 3–6 років, 16,5 % – у віці 14–15 років, 15,5 % – у віці до 3 років і 6,3 % домогосподарств, які мали дітей у віці 16–17 років.

Источник: slk.kh.ua

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