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Скільки часу потрібно, щоб освоїти Patriot? У Повітряних силах дали натяк

Скільки часу потрібно, щоб освоїти Patriot? У Повітряних силах дали натяк

Захисникам України може знадобитись не так багато часу, щоб освоїти систему протиповітряної оборони Patriot, якщо Вашингтон все ж дасть згоду на її передачу.

«Я вам скажу на прикладі IRIS-T і NASAMS. Це сучасні комплекси, які вже ефективно б'ють ворога, фактично зі стовідсотковою бойовою віддачею. На ці комплекси знадобилося кілька тижнів, щоб наші фахівці пройшли відповідне навчання. Це не просто люди йдуть з нуля навчатися на ці комплекси – це вже зенітники, які мають досвід бойових дій на радянській техніці», – сказав спікер Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

Раніше міністр оборони Резніков сказав, коли Patriot можуть з’явитися (https://t.me/spravdi/22452) на озброєнні України.

Джерело: https://t.me/spravdi/22639

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