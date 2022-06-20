Скільки держави витратили на утримання ядерної зброї у 2021 році

Минулого року ядерні держави витратили на ядерну зброю $82,4 млрд.

Про це йдеться в звіті Global Nuclear Weapons Spending 2021, оприлюдненому Міжнародною кампанією за скасування ядерної зброї (ICAN).

● $82,4 млрд на утримання ядерної зброї витратили 9 країн, що, з урахуванням інфляції, на $6,5 млрд більше, ніж у 2020 році;

● Лідирують США з $44,2 млрд, другий — Китай ($11,7 млрд), третя — рф ($8,6 млрд), четверта — Велика Британія ($6,8 млрд), п’ята — Франція ($5,9 млрд);

● Індія, Ізраїль, Пакистан витратили понад мільярд на свої арсенали, КНДР — $642 млн;

● Десяток компаній отримали $30,2 млрд нових контрактів на роботи, пов’язані з ядерною зброєю;

● $117 млн витрачено на лобіювання тих, хто приймає рішення, щоб витратити більше грошей на оборону. До $10 млн пішло на фінансування аналітичних центрів, які досліджують рішення щодо ядерної зброї.

Глава МЗС Казахстану Мухтар Тлеуберді закликав повністю відмовитись від ядерної зброї до 2045 року, коли відзначатиметься 100-річчя ООН.

Источник: https://t.me/spravdi/11093

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