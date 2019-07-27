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Скільки грошей жителі Харківської області витрачають на їжу – статистика

Скільки грошей жителі Харківської області витрачають на їжу – статистика

Майже половину своїх доходів населення області витратило минулого року на харчування.

Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Харківській області.

За даними відомства, щомісячно витрати середньостатистичного домогосподарства на продукти харчування становили 2974 гривні.

Найбільше коштів витрачалося на м’ясо та м’ясопродукти – 745 гривень; на хліб і хлібопродукти (хлібобулочні та макаронні вироби, борошно, крупи) – 514 гривень; молоко, сир та яйця – 462 гривні; олію та жири (сало, масло тощо) – 236 гривень; овочі, включаючи картоплю, – 229 гривень.

При цьому один житель Харківщини минулого року споживав у середньому за місяць: 17,7 кг молока, молокопродуктів та масла (у перерахунку на молоко); 7,9 кг овочів і баштанних; 7,6 кг хліба і хлібних продуктів; 5,1 кг картоплі; 4,9 кг м’яса, м’ясопродуктів та сала (у перерахунку на м’ясо); 3,4 кг фруктів, ягід, горіхів, винограду; 18 яєць; 2,2 кг цукру (включаючи цукор, використаний на кондитерські вироби), меду; 1,2 кг риби і рибопродуктів.

За розрахунками Державної служби статистики, у 2018 році енергетична цінність середньодобового раціону жителя Харківської області становила 3353 ккал, вміст білків у спожитих продуктах харчування складав 89 г, жирів – 151 г, вуглеводів – 431 г.

Источник: slk.kh.ua

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