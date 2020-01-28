Скільки коштів від держави отримають харківські виші

24 січня МОН уперше опублікувало розподіл державних коштів між закладами вищої освіти за новою системою.

Розподіл відбувся на основі показників діяльності університетів, а не просто кількості студентів, як було раніше. Новий формульний підхід почав працювати з 1 січня 2020 року. Про це на своїй сторінці повідомила міністр освіти і науки Ганна Новосад. За її словами, більше фінансування отримали університети з кращими результатами діяльності.

«Додатково ми підтримуємо університети в регіонах, щоб розвивати вищу освіту не тільки у великих містах», — додала міністр.

Під час розрахунку в МОН ураховували позиції у міжнародних рейтингах; обсяг коштів на дослідження, залучених від бізнесу або міжнародних грантів; регіональний коефіцієнт; масштаб університету; контингент (фактична кількість студентів-бюджетників).

94 заклади вищої освіти у 2020-му отримають 100-120 % від свого бюджету 2019 року.

«17 університетів отримають збільшене фінансування на 15 і більше мільйонів гривень. Це стимул університетам розвиватись і відповідати на запити ринку праці. У 2021-му додамо показник працевлаштування випускників, які МОН буде відслідковувати через онлайн-систему. А також з 2021-го під дію формули підпадатимуть університети МОЗ та Мінкульту», — повідомила Ганна Новосад.

За її словами, такий розподіл має сприяти підвищенню якості вищої освіти та забезпечить відхід від кількісного підходу, коли основним фактором розподілу грошей була кількість бюджетників в університеті.

«Отримавши більше грошей, університети можуть вкласти їх у підвищення мотивації викладачів і покращення якості освіти. А ті, що отримали менше, мають час та можливість покращити свої показники. Або не покращити і швидко перестати отримувати державне фінансування. Кожен показник — це стимул до певної поведінки закладів. Одним із таких є економічний стимул до об’єднання університетів з ефективнішим управлінням ресурсами», — написала Ганна Новосад.

Скільки коштів отримали заклади вищої освіти регіону, можна побачити тут.

Источник: slk.kh.ua

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