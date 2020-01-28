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Скільки коштів від держави отримають харківські виші

Скільки коштів від держави отримають харківські виші

24 січня МОН уперше опублікувало розподіл державних коштів між закладами вищої освіти за новою системою.

Розподіл відбувся на основі показників діяльності університетів, а не просто кількості студентів, як було раніше. Новий формульний підхід почав працювати з 1 січня 2020 року. Про це на своїй сторінці повідомила міністр освіти і науки Ганна Новосад. За її словами, більше фінансування отримали університети з кращими результатами діяльності.

«Додатково ми підтримуємо університети в регіонах, щоб розвивати вищу освіту не тільки у великих містах», — додала міністр.

Під час розрахунку в МОН ураховували позиції у міжнародних рейтингах; обсяг коштів на дослідження, залучених від бізнесу або міжнародних грантів; регіональний коефіцієнт; масштаб університету; контингент (фактична кількість студентів-бюджетників).

94 заклади вищої освіти у 2020-му отримають 100-120 % від свого бюджету 2019 року.

Скільки коштів від держави отримають харківські виші

«17 університетів отримають збільшене фінансування на 15 і більше мільйонів гривень. Це стимул університетам розвиватись і відповідати на запити ринку праці. У 2021-му додамо показник працевлаштування випускників, які МОН буде відслідковувати через онлайн-систему. А також з 2021-го під дію формули підпадатимуть університети МОЗ та Мінкульту», — повідомила Ганна Новосад.

За її словами, такий розподіл має сприяти підвищенню якості вищої освіти та забезпечить відхід від кількісного підходу, коли основним фактором розподілу грошей була кількість бюджетників в університеті.

«Отримавши більше грошей, університети можуть вкласти їх у підвищення мотивації викладачів і покращення якості освіти. А ті, що отримали менше, мають час та можливість покращити свої показники. Або не покращити і швидко перестати отримувати державне фінансування. Кожен показник — це стимул до певної поведінки закладів. Одним із таких є економічний стимул до об’єднання університетів з ефективнішим управлінням ресурсами», — написала Ганна Новосад.

Скільки коштів отримали заклади вищої освіти регіону, можна побачити тут.

Источник: slk.kh.ua

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