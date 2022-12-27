Скільки коштує відновлення Харківщини

На Харківщині не зупиняються роботи з відновлення пошкодженої ворогом інфраструктури. В пріоритеті відновлення об’єктів життєзабезпечення.

Уся критична інфраструктура, яку ми могли відновити, уже працює. Запущено всі 100% котелень, які планували, – їх 518. Наразі відновлено близько 80% електропостачання, біля 75% – газопостачання на деокупованих територіях, говорить голова ХОВА Оег Синєгубов

На відновлення пошкодженої критичної та житлової інфраструктури із резервного фонду держбюджету спрямували 950 млн гривень. Роботи уже завершені на 461 об’єкті.

Також до переліку об’єктів на відновлення входять школи, заклади вищої освіти, дитсадки, багатоквартирний житловий фонд, адміністративні будівлі, медичні заклади. Зараз активно тривають роботи з заміни вікон, дверей, ремонту покрівлі, фасадів та інженерних комунікацій.

Агентство Телевидения Новости