Скільки людей народилося і померло на Харківщині в 2021 році

За рік народжуваність у Харківській області впала майже на 7,6 %.

У 2021 році на Харківщині народилося 15 тисяч 581 дитина, що трохи менше, ніж у позаминулому 2020-му, в якому народилося 16 тисяч 855 дітей. Про це «Слобідському краю» повідомили Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції міста Харкова.

Також за даними управління протягом 2021 року померло 55 тисяч 56 людей. Це значно більше, ніж показники минулого року: в 2020-му померло лише 44 тисячі 199 людей.

Загалом за рік, що пройшов, у порівнянні з позаминулим роком народжуваність у Харківській області знизилася майже на 7,6%, а смертність зросла приблизно на 20%.

Источник: slk.kh.ua

Автор: Михайло Татарінов

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