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Скільки людей народилося і померло на Харківщині в 2021 році

Скільки людей народилося і померло на Харківщині в 2021 році

За рік народжуваність у Харківській області впала майже на 7,6 %.

У 2021 році на Харківщині народилося 15 тисяч 581 дитина, що трохи менше, ніж у позаминулому 2020-му, в якому народилося 16 тисяч 855 дітей. Про це «Слобідському краю» повідомили Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції міста Харкова.

Скільки людей народилося і померло на Харківщині в 2021 році

Також за даними управління протягом 2021 року померло 55 тисяч 56 людей. Це значно більше, ніж показники минулого року: в 2020-му померло лише 44 тисячі 199 людей.

Загалом за рік, що пройшов, у порівнянні з позаминулим роком народжуваність у Харківській області знизилася майже на 7,6%, а смертність зросла приблизно на 20%.

Источник: slk.kh.ua

Автор: Михайло Татарінов

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