Скільки собак-поліцейських захищають спокій харків'ян

2 квітня професійне свято відзначила кінологічна служба.

Сьогодні на Харківщині працює 47 кінологів, які разом із своїми чотирилапими помічниками розшукують злочинців, патрулюють міста, знаходять вибухівки, зброю та наркотики. Всього в Кінологічному центрі Головного управління поліції в Харківській області - 82 службових собак, які є не тільки чотирилапими помічниками, але й надійним другом та страховкою від біди.

— Так нещодавно на посту в Пісочині поліцейські зупинили мікроавтобус під час огляду якого, один із наших пошукових собак — спанієль Рікс виявив у пасажира не тільки наркотичні речовини, але й гранату, — розповів "СК" начальник Кінологічного центру Головного управління поліції в Харківській області Олексій Сайганов.

За його словами, найстаршому чотирилапому помічнику лабрадору Віши 12 років, найменшому - всього п'ять місяців. Окрім спанієлів та лабрадорів, у Кінологічній службі працюють німецькі та бельгійські вівчарки та один доберман.

За інформацією Нацполіції, всього по всій країні працює 646 кінологів. Чотирилапі несуть службу не тільки у центрах головних управлінь поліції, але також допомагають вибухотехнікам, патрульним, працівникам КОРД та поліції охорони.

Так за минулий рік кінологи виявили 325 одиниць вогнепальної зброї, 303 кілограми наркотиків і 1,5 тисячі вибухових пристроїв. Також поліцейські-кінологи зі службовими собаками здійснили більше 26 тисяч виїздів на місця подій і сприяли розкриттю майже 13 тисяч злочинів.

Всього в кінологічній службі поліції 929 службових собак, найбільше – розшукових, їх аж 390 і вони можуть знайти злочинця по сліду.

Источник: slk.kh.ua

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