Скільки триватиме мобілізація та кого призовуть наступними

Під час війни, яку розв’язала росія, в Україні введено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію, під час якої до армії можуть призвати усіх військовозобов’язаних громадян. Згідно із законом, мобілізації в Україні підлягають усі громадяни віком від 18 до 60 років, які не мають обмежень за станом здоров’я та не входять до категорій винятків. 5.UA забрав інформацію про мобілізацію та про чергу, в якій вона відбувається.

КОГО МОЖУТЬ МОБІЛІЗУВАТИ НАСТУПНИМ

В Україні немає законно визначених черг та хвиль мобілізації. Раніше начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, що черги є досить умовним поняттям. В першу чергу до служби призивають резервістів, після – інші категорії громадян, пише “Новое время”.

“Якщо з моїх слів хтось зрозумів, що є якісь розмежовані черги, то їх немає. Спочатку мобілізовували резервістів. Потім — інші категорії. Узагалі, є таке поняття, як черги. Але його можна було б застосовувати, якби була якась підготовка, а тут підготовки не було, була відкрита неоголошена агресія, і тут ніяких черг немає”, – говорить Горбач.

За його словами, у першу чергу комплектування бойових військових частин відбувалося за рахунок резервістів, колишніх учасників АТО і ООС, із поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок уже відслужилих військовослужбовців і військовозобов’язаних. Мобілізованих, які не проходили військової служби, на першому етапі направляють для здійснення відповідної фахової підготовки до навчальних центрів, після завершення якої вони вибувають для комплектування підрозділів, що ведуть бойові дії.

Попри це, Асоціація правників України розповіла НВ, що зазвичай виділяють чотири черги призову військовозобов’язаних громадян:

Перша черга оперативного резерву – це колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили в армії за контрактом або однією із хвиль мобілізації.Друга черга оперативного резерву – військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.Мобілізаційний резерв (третя черга) – військовозобов’язані громадяни, які закінчили військові кафедри ВНЗ як офіцери запасу та не призивалися під час попередніх мобілізаційних кампаній.Громадський резерв (четверта черга) — інші громадяни, які не мають вікових і фізичних обмежень щодо призову на військову службу і можуть бути залучені для комплектування ЗСУ та інших військових формувань винятково в особливий період.

ЯКА ХВИЛЯ МОБІЛІЗАЦІЇ ЗАРАЗ ВІДБУВАЄТЬСЯ В УКРАЇНІ

За словами Горбача, у лютому всі підрозділи армії були укомплектовані під час першої хвилі, тому вона триває досі і на службу призивають стільки військовозобов’язаних, скільки необхідно для доукомплектування

ДЛЯ ЯКИХ ЗАВДАНЬ В УКРАЇНІ МОЖУТЬ ЗАЛУЧАТИ ЖІНОК ТА ПІДЛІТКІВ

Під час воєнного стану до виконання певних завдань можуть залучати цивільних працездатних громадян, у тому числі жінок та підлітків віком від 16 років.

Такі роботи називаються суспільно-корисними і, як правило, не потребують спеціальної професійної підготовки. Вони не можуть бути пов’язані з підприємництвом або іншою діяльністю, спрямованою на одержання прибутку. Про це йдеться у законі України Про правовий режим воєнного стану.

Суспільно корисні роботи — види тимчасової трудової діяльності працездатних осіб в умовах воєнного стану, які провадяться для виконання робіт, що мають оборонний характер, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, що виникли в період воєнного стану, та їх наслідків, задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань і сил цивільного захисту, забезпечення функціонування національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності населення.

Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану визначається відповідною постановою Кабінету Міністрів України.

Пізніше в Україні може проводитися цільова мобілізація, учасники якої не будуть брати участі у бойових діях.

Деякі громадяни України можуть бути мобілізовані не тільки для участі у бойових діях та служби в армії, а для залучення у післявоєнній відбудові України. На початку травня 2022 Кабмін ухвалив рішення, згідно з яким у відбудовний період може відбуватися цільова мобілізація громадян.

Основною відмінністю цільової мобілізації від “звичайної” є залучення громадян виключно для ліквідації наслідків військових дій на відповідних територіях та їх відновлення. Тобто особи, які будуть призвані у рамках цього етапу мобілізації, не будуть брати участь у бойових діях і будуть працювати на територіях попередньо опрацьованих спеціальними службами (після проведення розмінування, аварійно-рятувальних робіт тощо).

Як повідомляв 5.UA, указом президента України було подовжено воєнний стан та мобілізацію до 23 серпня. Чи буде їх подовжено повторно після спливання цього терміну інформації поки немає.

Агентство Телевидения Новости