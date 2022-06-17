Скільки триватиме мобілізація: у Міноборони дали відповідь

Мобілізація триватиме до повної доукомплектації всіх підрозділів, які захищають Україну.

Про це заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, повідомляє Укрінформ.

«Мобілізацію недоцільно розбивати на якісь хвилі та етапи. Мобілізація ведеться відповідно до указу президента і у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану. Станом на сьогодні, мобілізаційні заходи тривають і будуть тривати до того часу, скільки необхідно, щоб доукомплектувати підрозділи ЗСУ, а також підрозділи інших сил оборони. Цей процес триває», – наголосив представник оборонного відомства

Варто нагадати, що 22 травня Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 23 серпня.

Агентство Телевидения Новости