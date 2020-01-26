Скільки Україні потрібно виплатити за облігаціями внутрішньої державної позики

В найближчі два роки уряду потрібно знайти 222 млрд грн на погашення ОВДП, які наразі перебувають в обігу.

За рік (з 03.01.2019 по 21.01.2020) іноземні інвестори придбали облігацій внутрішньої державної позики на 113 млрд грн.

Основною причиною росту портфеля боргових паперів на руках у спекулянтів на 1800% була висока дохідність ОВДП – в січні минулого року Мінфін продавав борги з номінальною дохідністю вище 18%.

За цим показником Україна вийшла у світові лідери.

Високі відсоткові ставки за ОВДП в 2019 році були пов'язані з розміром ставки НБУ, яка визначає вартість кредитного ресурсу, в тому числі і облігацій уряду. На початку 2019 року облікова ставка НБУ була на рівні 18%.

Однак попит іноземців на українські облігації внутрішньої державної позики вплинув на зміцнення курсу гривні – спекулянти заводили валюту в Україну і продавали її на міжбанку і пропозиція долара США почала перевищувати попит.

Ревальвація, в свою чергу, вплинула на сповільнення інфляції, оскільки зробила імпорту в Україну дешевшим. Відповідно Національний банк поступово почав знижувати облікову ставку, яка плинула на дохідність ОВДП.

На графіку видно, як середня дохідність ОВДП в 2019 році синхронно знижується разом з обліковою ставкою НБУ.

Велика частка (більше $4 млрд) іноземців в українських облігаціях викликала побоювання в Україні, що в критичні моменти спекулянти почнуть активно продавати ОВДП і виводити валюту з України.

Такі сценарії можливі, але важко прогнозовані. Водночас можна побудувати графік погашення ОВДП в найближчі п'ять років.

БізнесЦензор проаналізував інформацію Міністерства фінансів про облігації внутрішньої державної позики, які перебувають в обігу.

Ми підрахували, що протягом 2020 та 2025 років Україна виплатить власникам облігацій внутрішньої державної позики 204 млрд грн та $4,5 млрд (109,6 млрд грн за курсом НБУ на 21 січня).

Мова йде про борги, які були взяті в ОВДП в 2009-2019 роках. Однак загальна сума боргу, з урахуванням ОВДП, які Мінфін випускатиме з 2020 року, буде більшою.

Пік виплат власникам боргових паперів уряду припаде на 2020 та на 2021 роки.

Зокрема, в поточному році Міністерству фінансів доведеться виплатити за ОВДП 134 млрд грн: 61,6 млрд за паперами номінованими в гривні та $3,02 млрд (або 73 млрд грн по курсу НБУ на 21 січня) за валютними ОВДП.

В цьому році, згідно з державним бюджетом, на внутрішньому ринку, в першу чергу за рахунок ОВДП, уряд залучить 231 млрд грн, на зовнішньому – 134 млрд грн.

Водночас Мінфін погасить на внутрішньому ринку України, згідно з основним кошторисом країни, 161 млрд грн, а за зовнішніми запозиченнями – 120 млрд грн.

В 2021 році розмір погашення за гривневими ОВДП, які були випущені до 2020 року, становитиме 51 млрд грн, а за валютними – $1,5 млрд (або 36,4 млрд грн по курсу НБУ на 21 січня).

Таким чином, в найближчі два роки уряду потрібно буде знайти 222 млрд грн на погашення ОВДП, які наразі перебувають в обігу: 112 млрд за гривневими та $4,5 млрд (або 109,6 млрд грн за курсом НБУ на 21 січня) – за валютними.

Протягом 2022-2025 рр. Міністерству фінансів необхідно буде погасити ОВДП ще на 91,6 млрд грн. При цьому пік виплат за цими борговими паперами припадає на 2025 рік – 33,9 млрд грн.

Источник: censor.net.ua

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