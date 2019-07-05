Скільки українці платитимуть за тепло в наступний опалювальний період

Уряд установив граничні тарифи на теплопостачання та гарячу воду.

В минулому опалювальному сезоні в кожному населеному пункті був свій тариф на тепло – різниця у вартості гігакалорії могла складати понад 1000 гривень. Такий розбрід цін у Кабміні назвали неадекватним і встановили граничні тарифи на житлово-комунальні послуги для україн­ців на наступний опалювальний сезон.

На думку урядовців, цей крок унеможливить зростання вартості тепла в багатоквартирних будинках.

«Уряд ухвалив рішення на підставі проведених економічних розрахунків і встановив: рахунки не можуть бути вищими за 1400 гривень за гігакалорію», – наголосив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Так, за інформацією Урядового порталу, з початку опалювального сезону 2019–2020 діятимуть такі тарифи з постачання теплової енергії:

– з лічильником – 1400 гривень за 1 Гкал (з урахуванням ПДВ);

– без лічильника – 35,21 гривні за 1 кв. м (з урахуванням ПДВ).

За попередніми оцінками, зниження тарифів по всій країні становитиме близько 14 %, а в окремих містах люди платитимуть менше на 40 %.

Також Кабмін прийняв постанову для врегулювання ціни на гарячу воду по всій Україні. У наступному опалювальному сезоні максимальний тариф для населення становитиме 83,66 гривні за кубометр гарячої води для осель з рушникосушарками та 75,74 гривні за кубічний метр – у разі відсутності сушарок.

Зазначається, що тарифи на постачання тепла та гарячої води, як і раніше, встановлюватимуть органи місцевого самоврядування, однак їх вартість не може перевищувати встановлених Кабміном граничних бар’єрів.

Источник: slk.kh.ua

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