Скільки заробляють американські чиновники і як їх карають за прогули - 10 фактів про державну службу у США

Поки зарплати міністрів та держслужбовців жваво обговорюють в Україні, у США існує унормована практика нарахування зарплат та бонусів для посадовців. Ось кілька фактів.

1. Всі заробітні плати чиновників будь-яких рівнів у США - відкрита інформація, яку можна знайти онлайн щодо кожного службовця. Зарплату нараховують за прозорою системою відповідно до посади (рівня і так званого "кроку") та стажу. Наприклад, президент країни отримує $400,000 на рік, віце-президент - $246,900. Однак, це до вирахування податків, які в середньому складають 25%.

2. Підвищення оплати праці можливе лише завдяки переходу у вищий "ранг" (Grade - GS) та "сходинку" (Step). Підняття на вищу сходинку відбувається кожні 1-3 роки. Начальство може і винагородити переходом на вищу сходинку раніше. А от зростання в ранзі здійснюється лише зі зміною посади та обов’язків та не завжди негайно супроводжується зростанням зарплати. Окремо може відбуватись коригування ставки з огляду на інфляцію на 3-4% для всіх працівників державного сектору, - це можливо лише за рішенням президента США.

Це таблиця "рангів" і "сходинок" для Вашингтона та передмість:

3. За роботу у свята, а на державному (федеральному) рівні їх - 10, службовцям виплачують подвійну оплату за день роботи. 10% доплачують за роботу у неділю та в нічні години - з 6 вечора до 6 ранку. Також існує "локальна" надбавка, яка вища у великих містах із дорогим рівнем життя. Всі бонуси чи премії також обкладають податком.

4. Порівняно із топовими приватними компаніями, зарплати у державному секторі нижчі. Наприклад, HR-менеджер у великій міжнародній FMCG-компанії Nestlé отримує в середньому $102,000 у рік. У державних структурах - $95,000. Натомість, робота у державних структурах приваблює, передусім, стабільністю, кількістю вихідних, відносно високою пенсією та іншими бонусами.

Примітно, людей, які проходили у США військову службу, мають суттєві преференції під час прийому на федеральні позиції.

5. Такі зарплати держслужбовців можуть здатись великими, але треба пам'ятати про рівень витрат у США. За так званим "індексом Біг-Мака", Америка - у топі країн світу за рівнем цін. Україна - серед держав, де цей бургер коштує найменше.

Це відображає загальний рівень цін на продукти харчування, оплату праці та оренду. До прикладу, в найдорожчому місті у США - Сан-Франциско - середній дохід родини складає $96,265 до сплати податків. Це близько $6,000 у місяць чистими. І при цьому середня сума орендної плати у місті - $3,500 на місяць.

6. Державні працівники мають від 13 до 26 робочих днів оплачуваної відпустки на рік, залежно від стажу, а також 13 днів лікарняного. Лише із 2020 року у чиновників з'явилась можливість мати 12 тижнів відпустки по догляду за дитиною - до цього до чи після народження дитини жінки повинні були використовувати відпускові та лікарняні, що вони встигнули накопичити, чи залишатися вдома за власний рахунок.

7. Державні службовці мають гарне страхування життя та медичне страхування, що може бути кращим за провідні корпоративні пропозиції. Крім того, чиновники мають пільги на використання громадського транспорту. У Вашингтоні держслужбовцям повністю оплачують проїзд на метро та автобусах до офісу та додому, що допомагає розвантажити столичні дороги, які все одно вважаються одними із найбільш завантажених в країні.

8. Серед працівників федеральних агенцій, так само як і в американських приватних компаніях, широко поширена практика роботи з дому за виконання низки умов і зі згоди керівництва. До речі, хоча федеральний уряд у Вашингтоні може закритися за найменшого снігу, це не означає, що чиновники просто відпочивають. Більшість з них працює з дому, згідно із заздалегідь встановленими процедурами, у тої же час вони не створюють заторів та дають можливість працювати снігоприбиральній техніці.

9. Покарання за прогули, а особливо - подання неправдивої інформації про свою присутність на роботі, у державних службовців може бути вищою ніж у приватних компаніях. Адже якщо чиновник "краде час" у своєї агенції, він "краде гроші платників податків". Прогули - найшвидший шлях до звільнення.

10. Якщо Конгрес і президент не можуть дійти згоди щодо державного бюджету на наступний рік, то федеральний уряд не має фінансування, а більшість державних структур - від міністертсв до національних парків - змушені закритися, і працівників відправляють у неоплачувану відпустку. Частина службовців агенцій, що мають статус таких, що виконують "критично важливі функції", як-то працівники служб безпеки в аепорортах, змушені працювати безоплатно. Вони отримують компенсації, лише коли влада узгоджує федеральний бюджет.

Источник: voanews.com

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