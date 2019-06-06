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Сколько харьковчане должны за коммуналку: цифры

Сколько харьковчане должны за коммуналку: цифры

В апреле население Харьковской области заплатило за жилищно-коммунальные услуги 1,3 млрд. грн., с учетом погашения долгов за предыдущие месяцы.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области.

За услуги ЖКХ жители региона уплатили 1,3 млрд. грн., за поставки электроэнергии – 232,4 млн. грн, что составило соответственно 142,9% и 114,8% начисленных за этот период сумм.

По состоянию на конец апреля долги населения Харьковской области составляют:

отопление и горячая вода - 3,5 млрд грн;

газ - 2,9 млрд. грн;

электроэнергия - 567 млн. грн;

холодная вода и канализация - 425,8 млн. грн;

содержание домов и придомовых территорий - 384,8 млн. грн;

вывоз бытовых отходов - 118,3 млн. грн.

Источник: sq.com.ua

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