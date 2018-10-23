Сколько харьковчане тратят на еду (ЦИФРЫ)

По данным первого полугодия, которые были опубликованны на сайте "Слобідський край", в среднем за месяц одна семья Харьковской области на питание потратила 2815 грн, или 40,3% всех денежных трат.

Согласно статистическим данным, больше всего люди тратятся на такие продукты питания:

* мясо и мясопродукты (24%);

* хлеб и хлебопродукты (17,6%);

* молоко, сыр и яйца (16,3%);

* масло и жиры (7,8%);

* фрукты (7,2%)

В общем же объеме реализованной продукции перерабатывающей промышленности области производство пищевых продуктов составляло 19,5%, или 12,2 млрд. грн.

Самыми крупными предприятиями Харьковской области по объемам реализованной пищевой продукции в январе - августе 2018 были:

* ООО "Салтовский мясокомбинат";

* ООО "Юниверсал Фиш Компани";

* ООО "Васищевской завод растительных масел";

* ЗАО "Купянский молочноконсервный комбинат";

* ООО "ОЛИМП";

* ООО "Украинский-словенское предприятие "Хлебопекарский комплекс "Кулиничевский";

* ООО "Коммерческо-производственная фирма "Рома";

* ЗАО "Харьковская бисквитная фабрика";

* ООО "Техноком";

* Харьковское отделение ПАО "САН ИнБев Украина".

Реализовали продукции за этот период они на 7,2 млрд грн, что составило 50,8% общего объема реализации продукции пищевой промышленности области.

Всего в сфере производства пищевых продуктов в области работает более 20 000 человек.

Источник: sq.com.ua

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