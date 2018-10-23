Сколько харьковчане тратят на еду (ЦИФРЫ)
По данным первого полугодия, которые были опубликованны на сайте "Слобідський край", в среднем за месяц одна семья Харьковской области на питание потратила 2815 грн, или 40,3% всех денежных трат.
Согласно статистическим данным, больше всего люди тратятся на такие продукты питания:
* мясо и мясопродукты (24%);
* хлеб и хлебопродукты (17,6%);
* молоко, сыр и яйца (16,3%);
* масло и жиры (7,8%);
* фрукты (7,2%)
В общем же объеме реализованной продукции перерабатывающей промышленности области производство пищевых продуктов составляло 19,5%, или 12,2 млрд. грн.
Самыми крупными предприятиями Харьковской области по объемам реализованной пищевой продукции в январе - августе 2018 были:
* ООО "Салтовский мясокомбинат";
* ООО "Юниверсал Фиш Компани";
* ООО "Васищевской завод растительных масел";
* ЗАО "Купянский молочноконсервный комбинат";
* ООО "ОЛИМП";
* ООО "Украинский-словенское предприятие "Хлебопекарский комплекс "Кулиничевский";
* ООО "Коммерческо-производственная фирма "Рома";
* ЗАО "Харьковская бисквитная фабрика";
* ООО "Техноком";
* Харьковское отделение ПАО "САН ИнБев Украина".
Реализовали продукции за этот период они на 7,2 млрд грн, что составило 50,8% общего объема реализации продукции пищевой промышленности области.
Всего в сфере производства пищевых продуктов в области работает более 20 000 человек.
Источник: sq.com.ua