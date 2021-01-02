Сколько украинцы будут отдыхать в январе

В январе 2021 года украинцы будут много отдыхать, и это не связано с предстоящим антикоронавирусным локдауном. В первом месяце года будет 12 выходных дней.

Правительство так составило рабочий календарь, что новогодние и рождественские праздники будут по три и четыре выходных дня подряд соответственно.

Новый год (1 января) приходится на пятницу, после чего идут обычные выходные (2–3 января).

Канун Рождества по юлианскому календарю приходится на среду (6 января) – этот день выходным не будет, в отличие от Рождества в четверг (7 января). Власти рекомендовали перенести рабочий день с пятницы (8 января) на следующую субботу (16 января). Далее идет пара обычных выходных.

Календарь выходных дней в январе 2021 года:

– 1 января – Новый год;

– 2 января – суббота;

– 3 января – воскресенье;

– 7 января – Рождество (у христиан восточного обряда);

– 8 января – пятница (работа переносится на субботу 16 января);

– 9 января – суббота;

– 10 января – воскресенье;

– 17 января – воскресенье;

– 23 января – суббота;

– 24 января – воскресенье;

– 30 января – суббота;

– 31 января – воскресенье.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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